Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafına sunduğu dört maddelik iş birliği öneri paketinin hem adadaki halkların menfaati ve geleceği, hem de bölgedeki dengelerin ve istikrarın korunması açısından “gerçekçi bir yaklaşım” olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise önerilerin içeriğine dair bir bilgisi olmadığını iddia etti.

4 konuda işbirliği

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e, Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafına sunduğu iş birliği önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca’nın kendisine bir ziyarette bulunduğuna işaret ederek, bu ziyarette Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı dört başlıktan oluşan iş birliği önerilerini içeren bir mektubu Jenca’ya sunduğunu söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu mektubu değerlendirmesini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e iletmesini rica ettiğini belirterek, bu mektubun özünde; iki devletli çözüm temelinde Rum tarafıyla hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Tatar, “Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören bu öneri paketi, herkesin, hem Kıbrıs Türk halkının, hem Rum halkının, hem de bölgesel dengelerin korunması bakımından faydasına olacaktır” dedi.

Tatar, ikinci olarak, elektrik konusunda öneride bulunduklarını ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) enterkonnekte sistemine Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanma yoluyla dahil olmayı önerdiklerini aktardı.

İki tarafın elektrik sistemlerinin halihazırda birbirine bağlı olduğunu hatırlatan Tatar, böyle bir enterkonnekte sistem ile AB’ye bağlanmanın her iki taraf için elektrik arzında yaşanan zorlukların aşılması açısından faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçüncü iş birliği önerisinin ise güneş enerjisinin adada etkin olarak kullanılması olduğunu belirtti.

Tatar, dördüncü iş birliği önerisinin tatlı su kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi olduğuna işaret ederek, Türkiye’den Asrın Projesi’yle ülkeye ulaştırılan suyu paylaşabileceklerini ve aynı zamanda hem Kuzey’de hem Güney’de tatlı su kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi konusunda iş birliği yapabilecekleri önerisinde bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis: Bilgim yok

Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ise önerilerin içeriğine dair bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Anastasiadis önceki akşam yaptığı bir açıklamada, “öneriler hakkında bilgisi olmadığını” söyledi.

Anastasiadis, “önerilerin içeriği konusunda henüz bir bilgilendirme almadığını, içerik hakkında bilgi sahibi olur olmaz Kıbrıs Rum tarafının yanıtının verileceğini” belirtti.

Anastasiadis, Jenca’yla önceki sabah gerçekleştirdiği görüşme sırasında da “en ufak bir şey söylenmediğini” iddia ederek “yani ne Birleşmiş Milletler ne de Genel Sekreter yardımcısı Sn. Tatar’ın herhangi bir öneri hakkında bilgi sahibiydiler” şeklinde konuştu.

Anastasiadis; “BM’nin, müzakerelerin yeniden başlaması çabasında Genel Sekreter aracılığıyla, yani, gerek belirli bir yetkili gerekse BM Genel Sekreterinin diğer temsilcileriyle ve atamaya gerek olmadan aktif olacak olması önemlidir” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “BM Genel Sekreterinin üçüncü veya başka ülkelerden özel veya şahsı veya başka tür bir temsilci atamasını tartışmak yerine bu rolü BM’de hizmet eden BM yetkilileri aracılığıyla Genel Sekreter üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, “çözüm sürecinin BM ve Güvenlik Kararları ile AB normlarına dayanmasının herkesin yararına olduğunun Kıbrıslı Türkler ve özellikle Kıbrıslı Türkleri yönlendiren Türkiye tarafından da anlaşılmasını umut edelim” şeklinde konuştu.