Sokak kavgası

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde gece yarısı eski kız arkadaşını darp eden Suat Ertekş olaya müdahale etmek isteyen bir şahsın da burnunu kırdı.

Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının başka bir erkekle görüştüğü gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Suat Ertekş’un 2 Temmuz 2022 tarihinde saat 02.45 başka bir erkekle görüştüğü gerekçesi ile eski kız arkadaşını Alsancak'ta Lotus Park Sitesi park alanı içerisinde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşının sol kulağına tokat attığını belirtti. Polis, zanlının kavgaya ayırmak isteyen ve olaya müdahale eden Coşkun Özbaş'ın da yüzüne yumruk atarak, burnunu kırdığını açıkladı. Darp nedeniyle Coşkun Özbaş ile Suat Ertekş arasında kavga yaşandığını, karşılıklı bir birlerine vurduklarını, gürültü yapıp çevreyi rahatsız ettiklerini söyledi. Polis, zanlının darp ettiği eski kız arkadaşının doktor kontrolünden geçirildiğini, sol kulağında duyma kaybı ve uyuşukluk hissi oluştuğuna dair rapor alındığını açıkladı. Polis, genç kadının kulak, burun boğaz doktoru tarafından da muayene edileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerini inceleyeceklerini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.