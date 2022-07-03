3 ay içinde 13 yer soydu

Suna ERDEN

Girne bölgesinde son 3 ayda 13 ayrı evden hırsızlık yapan Mateo Prenga önceki gün polisin Ozanköy’de kurduğu pusu sonucu yakalandı. Zanlı dün ‘geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yakaladığı esnada üzerinde el feneri, 2 bin 600 Dolar,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL bulunduğu belirtildi.

Zanlının olayların meydana geldiği yerlerdeki kamera görüntüleri sayesinde yakalandığı açıklandı.

El feneri de bulundu

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Nisan-Haziran ayları arasında Girne bölgesinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 1 Temmuz 2022 tarihinde Ozanköy'de tespit edildiğini söyledi. Polis, meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili incelenen kamera görüntülerinde zanlının görüldüğünü belirtti. Polis, tutuklanan zanlının tasarrufunda bulunan 2 bin 600 Dolar,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL nakit paranın emare alındığını söyledi. Polis, zanlının geceleyin hırsızlık olaylarında kullandığı el feneri ile bazı kıyafetlerinin de emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında "geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.