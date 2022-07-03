Bu felaketi durdurun

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Halk Plajı (Makenzi) lağım sularına teslim oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılı Mayıs ayı raporuna göre, plajda yüksek miktarda koli basili tespit edildi.

Halk plajı yakınlarına lağım suyu akıtılması bölgede tepkiye yol açtı.

Diyalog muhabirine ulaşan bazı vatandaşlar, yerli ve yabancı birçok kişinin denize girdiği bölgede, lağım suyunun plaj yakınlarına akıtılmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bölge sakinleri, bölgede yabancıların yaşadığı sitelerin de bulunduğunu hatırlatarak, günde binlerce kişinin serinlemek için bu plajı kullandığını ifade etti. Yetkililerden soruna derhal çözüm bulmasını isteyen bölge sakinleri, “Bu utanç İskele’ye yakışmıyor, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Çevre örgütlerinden uyarı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kirliliği duyurdu. Yapılan açıklamada şunları belirtildi:

“Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2022 tarihinde alınan numune raporlarına yansıdığına göre İskele’mizde denizlerimizde yüksek oranda koli basili bulunmaktadır.

Halkımız ve misafirlerimizin İskele sahillerini kendileri, aileleri ve çocuklarının sağlığı için bir müddet kullanmamaları gerekiyor.

Yetkililerden sahillerimizdeki bilimsel raporlara giren bu lağım sorunu çözülene kadar önlem almasını bekliyoruz."



Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 02:05