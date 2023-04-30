Dolar değer kazandı

Geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,87 kayıpla 4.617,93 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.578,14 puanı, en yüksek 5.076,41 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,69 azalışla 4.407,54 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,52 kayıpla 7.488,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,95 düşüşle 4.072,72 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,42 azalışla 4.594,32 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,18 ile Coca Cola İçecek oldu. Coca Cola İçecek’i yüzde 3,33 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 3,26 ile Anadolu Grubu Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,70 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 20,81 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 16,90 ile Koza Altın İşletmeleri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 229 milyar 338 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 191 milyar 840 milyon lirayla Koç Holding ve 188 milyar 579 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 azalışla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 kayıpla 8.314 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,25 değer kazanarak 19,4540 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,62 yükselişle 21,4100 lira oldu.

