Yeni vizyona uyumlu

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu’nda oy birliği ile gözlemci üyeliğe kabul edilmesinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla memnun ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhuriyet Meclisi'nin TÜRKPA’da gözlemci üyeliğe kabul edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM 77. Genel Kurul toplantısında BM üyesi ülkelerden devletimiz KKTC’nin resmen tanınması gerektiğini ifade etmelerinin ardından, 11 Kasım 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin anayasal ismi ile gözlemci üyeliğe kabulü ve şimdi de TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul kararı, kardeş Türk devletleri ile ilişkilerimizin güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacağı aşikardır.

Karar ayrıca, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunda iki Devlet esasına dayanan yeni vizyonun doğru, gerçekçi, bölgesel ve küresel konjektür ile uyumlu olduğunun da teyididir.

Ortak tarih, kültür ve kimliği olan, ayrıca Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bu uğurda emek ve çaba gösterenleri kutluyoruz.”

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ne ziyaret

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Töre’ye ziyaretinde, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de eşlik etti.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı 21.dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, ziyarette yaptığı konuşmada, Töre’nin onursal başkanları olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

