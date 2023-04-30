Kanallar tıkalı

Ömer KADİROĞLU- Hüseyin ÇİÇEK

Yağışlı hava dün de ülke genelinde etkisini gösterdi. Doluyla karışık sağanak yağış Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de etkili oldu.

Başkentte birçok noktadaki yollarda su birikintileri oluştu. Özellikle Lefkoşa Organize Sanayi bölgesindeki yollar yağmur suyuyla doldu.

Bölgedeki esnaf ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar bozularak yolda kalırken, bazı araçlar da çukurlara düşerek, zarar gördü.

Sanayi bölgesindeki bazı işyerlerini su basarken, esnaf kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Lefkoşa’nın terminal bölgesinde ise bir kafenin önündeki ağaç şiddetli rüzgârdan dolayı devrildi. Park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Lefkoşa’nın içinin yanı sıra anayollarda da su göletleri oluştu. İtfaiye ekipleri, yağış nedeniyle Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Aslanköy Kavşağı civarında yol kenarlarındaki su birikintilerine müdahale etti.

Yollar yağmur suyuyla doldu

Yağışa teslim olan Gazimağusa’da da yollar yağmur duyu nedeniyle çamur deryasına dönüştü. Kanalizasyon çalışması nedeniyle kazılan ve asfaltlanmayan yollar adeta göle döndü. Trafiğe çıkan sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, su birikintileri nedeniyle görülmeyen çukurlara düşen araçların lastiklerinde hasar oluştu.

Diyalog muhabirine ulaşan bazı vatandaşlar, “yollarımız ne zaman tamamen asfaltlanacak, yağmur yağdığı zaman acil durumlar için dahil dışarı çıkmaya çekiniyoruz, artık yeter” dedi.