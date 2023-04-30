Biletleri de yandı

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda hırsızlık yaptıkları iddia edilen Umut Şaşkın ve Mustafa Furkan Akbulut tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletmeden 3 bin 205 TL değerinde 5 şişe içki, bir karton sigara, yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusundan120 TL nakit para çaldıkları belirtildi. Zanlıların hırsızlık yaparken oyalandıkları için uçağı kaçırdıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Umut Şaşkın ve Mustafa Furkan Akbulut'un 28 Nisan 2023 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile bir karton sigara çaldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların o esnada uçağı kaçırdıklarını ve sırt çantalarını havalimanında bırakarak, Ercan Havalimanı’nın yolcu bekleme salonuna geçtiklerini söyledi.

Polis, zanlıların bekleme salonunda bir derneğe ait bağış kutusunun asma kilidini ve üst kapağını kırarak, kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit parayı çaldıklarını ve kaçtıklarını anlattı. Polis, hırsızlık yapan zanlıların sırt çantalarını almak için havalimanına geri dönünce yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.