Emekçilerin hakkı korundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığına ait arazinin satılması yönünde talep olduğunu ancak İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun buna ret yanıtı verdiğini belirtti.

“Bir işadamının İhtiyat Sandığına ait olan bir arazinin kendisine satılması ile ilgili dilekçesi oldu. İhtiyat Sandığı’nın Ilgaz bölgesinde oldukça büyük arazileri var. Bunlardan bir tanesinin satış talebi oldu” diyen Bakan Taçoy, katıldığı programda yaptığı açıklamada konunun İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görüşüldüğünü ve talebin reddedildiğini söyledi.

Bakan Taçoy, “Şimdi şuanda söz konusu yer bir başkasının kirasında ve kullanımındadır. Yönetim Kurulu, kira sözleşmesinin olduğu noktada başka birine satışının olamayacağını iddia ederek, oradaki satışın gerçekleşemeyeceği görüşünü beyan etti. Ve ikinci bir karar olarak buradaki arazilerin parasal olarak değerlerinin ne olduğuna ilişkin yeniden değerlendirme, araştırma noktasında çalışma yapıyor. Haklarıdır. İştirakçilerin yıllarca yaptığı birikimlerin oradaki payıdır. Değerinin bilinmesi normaldir” dedi.

Hasan Taçoy, “Olağan veya olağandışı bir şekilde zaten Yönetim Kurulu yardımcı olmaları gerektiği noktada zaten yardımcı oluyor. Örneğin zaman içerisinde o bölgenin gelişmesi ile ilgili bazı arazilerde inşaatların yapılması ve bizden de geçiş hakkı talep etmeleri değerlendiriliyor. Olumlu karşılananlar kamulaştırma kaydı ile ve parasının alınmasıyla bir şekilde vatandaşa yardımcı olunması noktasına gidiliyor. Hiç kimsenin hakkı orada yenmiyor. Yönetim Kurulu emekçinin özvarlıklarına sahip çıktı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Kar payı iştirakçilerin hesaplarına yatacak”

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz haftaki toplantısında aldığı bilançosunun yüzde 20 kar payını iştirakçilerine dağıtma kararına önceki gün imza attığını söyleyen Bakan Taçoy, “İmzaladım artık yürürlükte. Önümüzdeki hafta Sayın Başbakanımızın da düğmeye basmasıyla bu paralar hesaplara yatacak. Swayın Başbakan bütçe geçerken de talimatları vermişti. Bu hafta da müjdeyi iştirakçilerimize, üyelerimize bildirecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Asgari ücret rakamını önümüzdeki hafta tartışacağız”

Bir soru üzerine Bakan Taçoy, asgari ücreti Mayıs ayı içerisinde yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Hasan Taçoy, “Hem asgari ücret mevzuatını hem de rakamsal olarak bunun nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Bu tartışmayı önümüzdeki haftadan itibaren yani Mayıs ayının ilk haftası başlatmak istiyoruz ki belki de beklentiden çok daha önce bir yanıt verebiliriz. Aldığımız direktifler ve tartışma da Bakanlar Kurulu’nda bu yöndedir. Sayın Başkanın getirdiği öneri de aynı yöndedir. Mevzautı tartışacağız kısa sürede olması mümkün değil. Ancak asgari Ücretin değişiminin hangi ayda Haziran’da mı yoksa Temmuz’un başında mı uygulamaya girecek. Onu konuşacağız” dedi.