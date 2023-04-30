Hükümetin kararı bekleniyor

Ömer KADİROĞLU

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler 12 yıl sonra, yani 2035’te benzin ve Eurodizel araç kullanımını yasaklıyor. Üye devletler arasında bulunan Güney Kıbrıs da bu karara uymak zorunda. Özellikle güneye araçlarıyla geçen Kıbrıslı Türkler de elektrikli araç kullanmak zorunda kalacak. KKTC’nin de AB kurallarına uyması için hükümetin bu konuda bir karar üretmesi ve hem ithalatçıları hem de yeni araç almak isteyen vatandaşları uyarması gerekiyor.

Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; Kuzey Kıbrıs’taki Nippon ve BMW araçlarının bayileri, teknik personeli eğiterek adaya elektrikli araç getirmeye başladı. Nippon elektrikli araçlarının satış fiyatı 20 bin Sterlin’den başlayıp 130 bine kadar çıkıyor. BMW’lerin fiyatı ise 50 bin ile 150 bin arasında değişiyor.

Akü şarjı çok basit

Çangar Motors yetkilisi Eser Erçin Diyalog’a yaptığı açıklamada, elektrikli araçlara yönelik ilginin başladığını belirtirken, satış ve servis konusunda gerekli eğitimleri tamamladıklarını ve sıfır kilometre araç ithaline başladıklarını söyledi.

İlk etapta 4 model araç ithal ettiklerini belirten Erçin, akü şarjı ve diğer özellikler konusunda şunları söyledi:

“ Gelen elektrikli araçlarla halkımız oldukça ilgilenmeye başladı. Şu anda 4 model BMW elektrikli aracımız var. Araçların fiyatı 55 bin Euro’dan başlıyor, 155 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Evlere monte edilen Wall Box dediğimiz şarj ünitesi ile araçları tıpkı cep telefonunu şarj eder gibi şarj edebiliyoruz. Bunun yanında solar ünite avantajları da var ve şarjı daha ekonomik hale getiriyor. Tamamen şarj olan araçların gideceği kilometre tutarı araçtan araca değişiyor. Tam şarj ile en düşük 350, en yüksek ise 600 kilometre yol gidebiliyor. Yollarda oluşturulan istasyonlarda aracı şarj etmek mümkündür. Yetkili bayilerden alınan araçların pil kullanım ömürlerinin 8 yıl garantileri vardır ve dolayısı ile bilinçli tüketicilerin garantili ürünleri tercih etmeleri önem taşıyor. “

Şarj istasyonları önemli

Avrupa’da ve birçok dünya ülkesinde şarj istasyonları kurulduğunu, ancak ülkemizde alt yapının tamamlanmadığını belirten Erçin şunları kaydetti:

“Altyapı henüz tamamlanmadığı için evlerde şarj daha çok tercih ediliyor. Fosil yakıtla çalışan arabalara yavaş yavaş veda edeceğiz. Bununla ilgili görüşmeler devam etse de önümüzde takvimler var ve buna dikkat ederek kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor.

Devletin ilgili makamları elektrikli araç satışı konusunda oto galerilere daha yakın ilgi göstermesi gerekiyor. Yeterlilikler, eğitim, güvenlik çok önemlidir.

Araçlar yüksek voltaj ile çalışan araçlardır ve oto galerilerin daha ciddi denetimlere tabi tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Galerilerde satılan araçları alacak kişiler yetkili bayiye giderek kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.”

Sıtkı Erdensine (Nippon Parts LTD)

Nippon yetkilisi Sıtkı Erdensine ise Diyalog’a yaptığı açıklamada, satışa sunulan elektrikli araçların evlerde şarj edilebileceğini söyledi.

Erdensine şunları kaydetti:

“Elektrikli araçlardan en popüler ve en uygun olanı Nissan Leaf’tir. Şu anda bu aracın yanı sıra Tesla modellerimiz vardır. Tesla modellerinin de farklı modelleri var. Bu araçlar 20 bin Sterlinden başlayıp 130 bin Sterline kadar çıkıyor. Araçlarımızı şarj etmek çok kolay ve herkesin yapabileceği bir uygulamadır. Duvar ünitesinin yanı sıra evimizdeki normal elektrik prizlerinden de aracımızı şarj edebiliyoruz. Bir elektrikli arabanın şarj olabilme süresine aracın ne olduğu, pilinin ne kadar büyük olduğu ve nasıl bir elektrikle şarj edildiği etkendir. Nissan Leaf marka araç üzerinden konuşacak olursak 8-10 saat sürede tamamen şarj olabiliyor. Tam dolu bir Nissan Leaf araçla 250 kilometre yol gidebilirsiniz. Elektrikli aracın şarjının bitmesi benzinli arabanın benzininin bitmesi gibi değildir. Elektrikli arabalar bir sürü uyarı yapıyor ve bu uyarılardan sonra kaplumbağa sembolü yanıyor ve bu yanınca arabanın bütün çalışan aksamlarını kapatıyor ve arabaya bir hız limiti koyuyor. Araba bunu yapınca yaklaşık 10 kilometre daha gidebilecek şansı size tanır.”

Değişime uymak zorundayız

“Elektrikli araçlara ciddi bir talep vardır. İnsanlar beğense de beğenmese de günün sonunda bu değişimi kabul etmek zorunda kalacaktır” diyen Erdensine şunları kaydetti:

“Yakın zamanda benzinli araba bulmak pek mümkün olmayacak. İlk elektrikli aracımı yaklaşık 5 yıl önce satmıştım. Elektrikli arabaların çok fazla servis işi yoktur. Polen filtresi, diferansiyel yağı ve fren balataları gibi belli takvimlerde kontrol edilmesi gereken aksamları vardır. 5 yıl önce sattığım arabanın fren balatalarını hala bugün değişmedik ve bu da vatandaşa her yönde ekonomi sağlıyor.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023, 03:52