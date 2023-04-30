Yılların ihmali çözülecek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Laboratuvarının 2016 yılında yandığını ve o günden bugüne kadar tadilatı için herhangi bir girişim yapılmadığını belirterek, yanan binanın içinde bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınmasının sürdüğünü, taşınması bitince laboratuvarın tadilatına başlanacağını açıkladı.

Tarihi geçmiş ilaçların imhasına başlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, “Biz, Anavatan Türkiye’den ilaç alalım diye para talep ediyoruz. İlaçları alıyoruz. Çeşitli ihmallerden dolayı bazı ilaçlar elimizde tarihi geçmiş olarak kalıyor…Bu defa da tarihi geçen ilaçları imha etmek için Türkiye’den para istiyoruz. Bu benim yüreğimi sızlatıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Diyalog’a yaptığı açıklamada, tarihi geçmiş ilaçların imhası, Devlet Laboratuvarının tadilatı ve Çocuk Acil Servisi konularında bilgi paylaştı, çalışmaları hakkından bilgi verdi.

Devlet Laboratuvarı’nın 2016’da yandığını anımsatan Altuğra, “2016 yılında talihsiz bir şekilde yandı veya yakıldı, bunu şu anda net olarak maalesef bilemiyoruz; araştırma, soruşturma, polis, mahkeme… her türlü kanalı denedik. Araştırmanın sonucuna maalesef, arafta kalan ifadeler vardı. Yani, bu araştırmaların sonucunda, ‘yandı’ ya da ‘yakıldı’ diyemiyoruz. Emin değiliz. 2016’dan günümüze kadar laboratuvarın tadil edilmesi yönünde herhangi bir adımın atıldığını görmedik. Hatta, laboratuvarın içinde olan tarihi geçmiş ilaçların varlığı da ayrıca içimizi çok burkuyordu” dedi.

Devlet Laboratuvarının, yanmadan önce akredite bir laboratuvar ve çok önemli bir değer olduğunu belirterek, işlevinin önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, akredite bir laboratuvardan alınan analiz sonucunun ürün ihracında kolaylık ve avantaj sağladığına dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Altuğra, Mayıs 2022’de göreve geldiklerinde, rutin hizmetlerinin yanında halka kalıcı izler bırakacak işler yapmayı da hedeflediklerini, devlet laboratuvarının tadilatının da iz bırakacak hizmetlerden biri olacağını kaydetti.

Devlet laboratuvarının yandığı günden bugüne kadar, camları ve kapıları kırık, içinde tarihi geçmiş ilaçların varlığı ile yıllarca atıl kaldığını, dışarından binaya girilebildiğini ve bunun büyük tehlike oluşturduğunu anlatan Altuğra, göreve geldiklerinde ilk tedbir olarak, binaya girişi engellemek için kapı ve pencerelerini tamir ettirdiklerini aktardı.

“İmha çalışmaları devam ediyor”

Binanın tadilatı için de çalışmalara başladıklarını ancak, tadilat için bina içindeki tarihi geçmiş ilaçlardan kurtulmak gerektiğini ifade eden Bakan Altuğra,“Ülkemizde Çevre Dairesi tarafından izinlendirilmiş tek tesis olan Gürdağ Ltd. ile ilgili sözleşmeyi geçen pazartesi günü Bakanlığımızda imzaladık. Sözleşmeden bir gün sonra da Devlet Laboratuvarı içindeki tarihi geçmiş ilaçların, atıkların boşaltılmasına başlandı, boşaltma çalışmaları devam ediyor. Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesi Gürdağ tesislerinde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Gürçağ, ilgili ülkelerin yasaları gereği, tarihi geçmiş ilaçları imha için yurt dışına gönderemediklerine işaret etti ve “Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesi sadece yurt içinde olabilir” dedi.

30 milyon TL aktarıldı

Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesi için ciddi bir mali kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Altuğra “Bir kez daha, gururla ve minnetle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. Çünkü, bu tarihi geçmiş ilaçların imhasını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan parayı Anavatan bize verdi. Sağlık Bakanlığına 30 milyon TL aktarıldı, bunun yaklaşık 20 milyon TL’si ilaçların imhası için kullanılması öngörülüyor. Kalan miktar da Devlet Laboratuvarının tadilatı için değerlendirilecek” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, tarihi geçmiş ilaçların taşınmasının yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını ve ardından da Devlet Laboratuvarının tadilatına başlanacağını açıkladı. Bakan, “Binanın içerisinde şuan da bekleyen cihazlar var. Cihazların servisini yaptırdıktan sonra sağlıklı çalışan cihazlar varsa o cihazları değerlendireceğiz. Devlet Laboratuvarı, tadilat tamamlandığında, günümüz koşullarında, çağdaş bir yapıyla hizmete geçecektir. Bu da bizim iz bıraktığımız hizmetlerden biri olacak” ifadesini kullandı.

Yüreğim sızlıyor

Tarihi geçmiş ilaçlar konusunda “Benim yüreğim sızlıyor” ifadesini kullanan Sağlık Bakanı İzlem Altuğra şöyle devam etti:

“Biz, Anavatan Türkiye’den ilaç alalım diye para talep ediyoruz. İlaçları alıyoruz. Çeşitli ihmallerden dolayı bazı ilaçlar elimizde tarihi geçmiş olarak kalıyor…Bu defa da tarihi geçen ilaçları imha etmek için Türkiye’den para istiyoruz. Bu benim yüreğimi sızlatıyor. Teknik alt yapının hazırlanması, sistemi kullanacak olan insanların eğitimiyle birlikte İlaç Takip Sistemi çalıştığı anda artık tarihi geçmiş ilaç konusu gündemde olmayacak diye inanıyorum. Sistem sayesinde, tüm sağlık sistemi birbirini görebilecek; hatta özel ecza depolarının da sisteme dahil olmasını hedefliyoruz. E-eczane dediğimiz olay hayata geçirilecek, bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. E-eczane hükümet programımızda yer alıyor.”