Kış geri geldi

Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos dağlarına kar yağarken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.

Rum haber kaynakları; Trodos dağlarına dün sabah saatlerinde kar yağdığını bildirdi. Kar yağışı nedeniyle Trodos’a giden yollar bir süre kapatıldı.

Rum Meteoroloji Dairesinin sabah 11.00’den 18.00’e kadar yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışı dolayısıyla sarı alarm yayımladığını da belirtti.

Larnaka,Limasol, Lefkoşa ve Baf’ta ise sağanak yağış etkili oldu. Lefkoşa’da yolda kalan 14 sürücü itfaiyeyi arayarak yardım çağrısı yaptı.

Lefkoşa-Limasol ve Limasol-Baf anayolları için uyarılar yapıldı.

Larnaka bölgesinde ise su baskınları oluştu.

Baf'ta tarımsal alanların yağıştan kötü etkilendiği bildirildi. Baf sokakları nehre dönüşürken, yollar su ile doldu, araçlar mahsur kaldı.





Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023, 02:09