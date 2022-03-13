Dünya kritik eşikte

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda ve yem fiyatlarının Ukrayna'daki savaş nedeniyle yüzde 8 ile 22 arasında artış gösterebileceğini açıkladı. FAO uluslararası gıda ve yem fiyatlarının Ukrayna’daki savaş nedeniyle yüzde 8 ila 22 arasında artabileceğini ve bu nedenle dünya genelinde yetersiz beslenme sorunu yaşayanların sayısının yükselebileceğini açıkladı.

Rusya’nın ve Ukrayna’nın gıda ihracatına yönelik belirsizlik devam ederken FAO, Ukrayna’nın çatışma sırasında hasat yapıp yapmayacağının net olmadığını açıkladı. Ukrayna da dünyanın başlıca tahıl ve bitkisel yağ üretici ve ihracatçılarından biri konumunda ancak yetkililer ve çiftçiler işgal nedeniyle 2022 hasadında ve ihracatında düşüş yaşanacağını tahmin ediyorlar.

FAO verilerine göre Rusya’nın dünyanın en büyük, Ukrayna ise beşinci büyük tarımsal ürün ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ve Ukrayna birlikte dünya arpa arzının yüzde 19’unu, buğdayın yüzde 14’ünü ve mısırın yüzde 4’ünü sağlayarak, küresel tahıl ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Öte yandan Ukrayna'nın Ziraat Üreticileri Sendikası Başkan Yardımcısı Denys Marchuk da Rusya'nın işgali nedeniyle 2022 yılında muhtemelen mısır, ayçiçeği ve kolza üretiminde düşüş yaşanacağını açıkladı.

Marchuk, yerel televizyona yaptığı açıklamada, “Yazın hasadı beklenen bahar mahsulleri önemli kazandı çünkü (ileride) ne yaşanacağını bilemiyoruz” dedi. Marchuk, “Nüfusun ve ordunun beslenebilmesi için karabuğday, bezelye ve Ukrayna'ya gıda sağlanması için hasat edilebilecek ürünlere öncelik verilecek” dedi.