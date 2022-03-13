Hükümet Antalya’da, örgütler eylem hazırlığında

Özlem ÇİMENDAL

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Antalya’daki temasları devam ederken; akaryakıt zamları karşısında zor duruma düşen örgütler yarından itibaren sert eylemlere başlıyor. Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin ortak kararı çerçevesinde yarından itibaren tüm taşımacılık hizmetleri duruyor.

Bunu Salı günü Hayvancılar Birliği’nin eylemi izleyecek. Hükümete destek konusunda yarına kadar süre veren hayvancılar, bunun yerine getirilmemesi halinde en az 300 baş koyun ve ineğin Lefkoşa sokaklarına bırakılacağını bildirdi.

Naimoğulları: Şakamız yok

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Diyalog’a yaptığı açıklamada 15 Mart’a kadar hükümet tarafından üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde tüm hayvanları kamyonlarla Lefkoşa’ya getirip bırakacakları yönündeki açıklamalarının arkalarında olduğunu söyledi. Naimoğulları, mazota ve elektriğe gelen son zamlardan sonra hayvancılığın bitirildiğini söyledi. Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarında düzenleme, küçükbaş hayvancıya destek ve girdi maliyetleri başta olmak üzere elektrik ve akaryakıta devlet tarafından destek verilmemesi halinde Salı günü van araçlar, kamyonlar ve traktörlere yükleyecekleri en az 300’e yakın inek ve koyunu Lefkoşa’ya getireceklerini ve caddelere bırakacaklarını ifade etti. Ülkenin mevcut şartlarında artık üretim yapmayacaklarını söyleyen Naimoğulları, “Biz ayakta kalamadık. Bittik. Eylemimizde de kararlıyız. Şakamız yok” dedi.

Toplu taşımacılık duracak

Kar-İş ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği de (KTTTB), ortak basın açıklaması yaparak akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra 14 Mart Pazartesi gününden itibaren toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, “Bizler kamu taşımacılık sektöründeki iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu taşımacılığı icra etmemizin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak, 14 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 03:12