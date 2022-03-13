Reform sancısı

Yerel yönetimlerin sayısının azaltılmasına yönelik reforma tepkiler sürüyor. Gönyeli, Dikmen, Yeniboğaziçi’nin ardından Esentepe ve Tatlısu belediyeleri de tepkisini ortaya koydu.

Bu bağlamda dün Tatlısu Belediyesi önünde saat 14.00’te eylem yapıldı. Düzenlenen eyleme bölge halkı katılırken, davulla zurnayla “belediyemizi kapattırmayız” sloganı atıldı.

Eylemde konuşan Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan, birlik ve beraberlik içerisinde direnme çağrısı yaptı.

Hayri Orçan şunları ifade etti:

“Belediyeler eğer bugün sürdürülemez bir yapıdaysa bunda gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin suçu vardır. Bir reform çalışması yapıldığı söyleniyor. Resmi olarak bize bildirilmese de belediyemizin Geçitkale ve Serdarlı’yla birleştirileceği belirtiliyor. 2002 yılından beri bölgenin refahı için çalıştım. Tatlısu Belediyesi bir marka olmuştur. Örnek uygulamalarıyla parmakla gösterilen, birçok projeyi hayata geçiren bir belediyedir. Borcu olmayan, kendi ayakları üzerinde duran, kendi öz kaynaklarıyla ayakta duran bir belediyedir. Güneş enerjisi santrali ve birçok proje öz kaynaklarla yapıldı. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde belediyemizi kapattırmamaktır. Eğer yok olmak istemiyorsak her şeyi bir tarafa bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. “

Erdoğan: Büyük bir eylem planlıyoruz

Reforma karşı olan Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan da tepkisini ortaya koydu.

Diyalog’a konuşan Erdoğan, büyük bir eylem planladıklarını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti:

“ Esentepe Belediyesinin kapatılması söz konusu olamaz. Belediye sayısı azaltmak reform yapmak değildir. Belediyelerin yetkisi artıracaksın, ceza yazma yetkisi vereceksin o zaman reform olur.

Ben kazıyarak getirdim, ekibimle tırnaklarımla belediyeyi bugünlere getirdim. Ayrıca bölge halkı da belediyenin kapatılmasını istemiyor.”

Erdoğan, “Esentepe turizmin, inşaatın patladığı noktadır. Biz bu belediyeyi kapatmayız” İfadelerini kullandı.