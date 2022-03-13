İşler karıştı

Yerel yönetimler reformuna karşı olan belediyeler tavrını ortaya koyarken, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde işler karıştı.

Çatalköy Belediye Başkanı reformdan yana tavır ortaya koydu ancak buna karşı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Çatalköy Ocak Örgütü dün eylem yaptı. Eylemde Başkan Mehmet Hulusioğlu eleştirildi, bazı sorular sorularak cevap istendi. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise kendisine yöneltilen soruları sosyal medya hesabından cevapladı. Hulusioğlu, “Sorumlu yöneticilik anlayışıyla ne kişisel nede siyasi endişe taşımadan reformun doğru yapılabilmesi için katkı koymaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Halka bildiri dağıtıldı

Çatalköy Ocak Örgütü, dün saat 14.00 sıralarında Çatalköy Belediyesi önünde eylem yaptı. Örgüt, hazırladığı bildirileri bölge halkına dağıttı ve Belediye önünde basın açıklaması yaptı.

Bildiri dağıtımına CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok ve bazı CTP’li milletvekilleri de katıldı.

Açıklamada, mevcut belediye başkanının “belediyenin battığını itiraf ettiği” vurgulanırken, CTP’nin Çatalköy Belediyesi’ni yönetmeye aday olduğu da belirtildi.

“Hükümetin oldubittiye getirmeye çalıştığı Belediyeler Reformu’na göre Çatalköy ve Arapköy’ün de Girne Belediyesi’ne bağlanması planlanıyor” denilen açıklamada, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun, katıldığı bir televizyon programında “Çatalköy Belediyesi’nin battığı, hizmet veremez duruma geldiği ve bir an önce Girne Belediyesi’ne bağlanması gerektiğini” söylediği aktarılarak, eleştirildi.

Başkana sorular yönetildi

Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na; “Çatalköy Belediyesi niye batmıştır? Belediye Başkanının bahsettiği birleşmenin Çatalköy ve Arapköy halkına yararları nelerdir? Çatalköy ve Arapköy halkının da kendisinin istediği birleşmeyi mutlaka istediği ile ilgili bilgi sahibi midir? Yoksa bu sadece kendi düşüncesi midir? gibi sorular yönetildi. Eylem daha sonra olaysız bir şekilde sonlandı.

Hulusioğlu: Reforma katkı koyacağım

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu kendisine yöneltilen soruları sosyal medya hesabından cevapladı.

Hulusioğlu, “Belediyeler Reformu’na tüm siyasi partiler destek verdiği gerçeği ortadayken ‘sen niye reform istiyorsun’ diye sormak bence belediyecilikle uzaktan yakından alakası yok” ifadelerine yer verdi. Çatalköy Belediyesi’nin borçlanmadan hayatını sürdüren ender belediyelerden biri olduğunu belirten Hulusioğlu, “Sorumlu yöneticilik anlayışıyla ne kişisel nede siyasi endişe taşımadan reformun doğru yapılabilmesi için katkı koymaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.