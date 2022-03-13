İki kesimde 5 kayıp

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 21 bin 145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti, 378 hasta ise taburcu edildi.

Son ölümle birlikte kuzeyde Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 204’e yükseldi. Güney Kıbrıs'ta dün Coronavirüsten dört kişi hayatını kaybetti, 2 bin 812 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 178 vaka Lefkoşa, 153 vaka Girne, 53 vaka Gazimağusa, 23 vaka Güzelyurt, 10 vaka İskele, 7 vaka Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Toplam vaka sayısı: 73.009

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 69.180

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3627

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 31

Karantinadaki vaka sayısı: 3591

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 204

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 161

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 197

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün Coronavirüsten dört kişi hayatını kaybetti, 2 bin 812 yeni vaka tespit edildi.

Hastanede virüs taşıyan 110 hasta bulunuyor ve bunların 17'sinin durumu ağır. Hastanede aşı öyküsü olmayan hastaların oranı ise yüzde 53,64.