Güvenliği uyutmuş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz şubat ayında Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar Süpermarketten 5 bin 500 lira değerinde ürün çaldığı tespit edilerek tutuklanan ve 6 gün süren soruşturmanın ardından 2 Mart’ta teminatla serbest bırakılan Hüseyin Özvurulmuş yeniden gözaltına alındı.

Zanlının şubat ayı içerisinde birçok kez aynı marketten hırsızlık yaptığı tespit edildi. Marketten Şubat ayı içerisinde 4 farklı günde 31 bin 395 TL değerinde gıda, temizlik malzemesi, içecek gibi ürünler çaldığı belirlenen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılan, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 15-22 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarketten 31 bin 395 TL değerinde gıda, temizlik malzemesi, içecek gibi ürünlerden oluşan 76 parça ürün çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldıklarını alışveriş arabasına yüklediğini, maketten ödeme yapmadan çıkardığını belirtti.

Polis, zanlının 11 Mart 2022 Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının ikametgâhında yapılan aramada 3 adet havlu tespit edilerek emare olarak alındığını ifade eden polis, araştırmalarının sürdüğünü belirtti. Polis memuru, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının,3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat Hüseyin Koralp, zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığı suçla aynı mesele altında olup olmadığını sordu. Polis, tarihlerin inceleneceğini belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Son işinde yakalanmıştı

Hüseyin Özvurulmuş, 26 Şubat 2022 tarihinde Lemar Süpermarketten 5 bin 561 TL değerinde alkollü içecek ve muhtelif kişisel bakım ürünleri çalmış, ödeme yapmadan market dışına çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Soruşturma amaçlı 6 gün gözaltında tutulan zanlı,

2 Mart’ta bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.