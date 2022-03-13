Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’ndaki (ADF) temasları sürüyor.

Temasları kapsamında Kıbrıs konulu toplantıya katılan Tatar, yaptığı konuşmada siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomik sorunlara da değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve büyük pahalılık yaşandığını vurgulayan Tatar, "Halkımızla bu kadar aşamadan geçtik, bu kadar krizi atlatabildik. İnşallah bunu da atlatacağız. Önemli olan devlettir, cumhuriyettir, egemenliğimizdir, varlığımızdır." dedi.

Yoğun temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal de yer aldı.

MÜSİAD heyeti ile görüşme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyetle de bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü yer aldı. MÜSİAD Heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Genel Sekreter Cihat Terzioğlu, Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selim Sar da yer aldı.

Önemli olan devlettir

Tatar dün Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş mücadelesi ve adanın stratejik önemi" konulu mart ayı olağan toplantısına katıldı.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıldır Covid-19 salgınıyla boğuştuklarını belirterek, ülkeye gelen turist ve öğrenci sayısında azalma olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve büyük pahalılık yaşandığını vurgulayan Tatar, "Halkımızla bu kadar aşamadan geçtik, bu kadar krizi atlatabildik. İnşallah bunu da atlatacağız. Önemli olan devlettir, cumhuriyettir, egemenliğimizdir, varlığımızdır." dedi.

Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti, daha önce de bu kentte gazetecilerle bir araya geldiğini aktardı.

Tatar, daha sora Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde devam eden 4. Kepez Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti.

Egemen eşitliğimiz teyit edilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ADF kapsamında düzenlenen oturumda konuştu, Kıbrıs sorununu anlattı. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin teyit edilmesi halinde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ve sunuculuğunu Jean-Paul Carteron’un yaptığı oturumda konuştu. Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin Patara Salonu’nda yapılan oturum yarım saat sürdü. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasındaki geçmişinden bahseden ve tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eş kurucu ortağı olduğunu ancak 1968’de yapılan saldırılarla cumhuriyetin dışına atılmak istendiğini anlattı.

Tatar, Bağlıköy Şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Tatar, Bağlıköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında özetle şunları vurguladı:

“Bir kez daha 1958-1974 döneminde Bağlıköy’de Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna toprağa düşen Bağlıköylü 17 şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, ulusal mücadele tarihimizde bir destan olarak yer alan Bağlıköy Direnişi ile gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Aziz hatıralarınız önünde bir kez daha söz veriyoruz ki; devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz, kutsal emanetlerinizi kan ve canla vatan bildiğimiz bu topraklarda sonsuza dek yaşatacağız.”