4 yerinden bıçaklandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de önceki gün kendisini içeri almadığı gerekçesiyle bar işletmecisi Dimitriy Glazunov’u bıçaklayarak ağır yaralayan Yelzhas Munatayev ve darp suçu işleyen Samat Aldyzhavov yakalandı. İki zanlı mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylar aktarıldı. İki zanlının 5 Mart tarihinde Zanosa Bar’a gittikleri ancak içeri alınmadıkları bilgisi elde edildi. Zanlıların 11 Mart’ta bunun hesabını sormak üzere mekana gittikleri önce işletmeciyi darp ettikleri, ardından Munatayev’in mekân sahibi Dimitriy Glazunov’u 4 yerinden bıçakladığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Gürkan Kemaneci, Yelzhas Munatayev ile Samat Aldyzhanov’un 11 Mart 2022 tarihinde, İskele’de faaliyet gösteren Zanosa Bar isimli işletmede olay çıkardıklarını söyledi. Polis, zanlıların daha önce bara alınmadıkları gerekçesiyle mekan sahibi Dimitriy Glazunov’u elleri ve ayakları ile vurarak darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlılardan Munatayev’in mekân sahibi Dimitriy Glazunov’u iki kez göğüs boşluğundan, bir kez karnından ve bir kez de dirseğinden olmak üzere 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığını açıkladı. Kemaneci, yaralının, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi. Polis, Glazunov’un şuurunun kapalı olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Suçlarını kabul ettiler

Zanlıların kısa sürede yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiğini aktaran polis, tahkikatın devam ettiğini belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Nöbetçi Yargıç soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.