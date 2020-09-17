Ekonomi için kötü haber

Türkiye'nin notunu geçen hafta yatırım yapılabilir seviyesinin 5 kademe altına indiren Moody's,

13 Türk bankasının da kredi ve diğer notlarını indirdi. Moody's ülkenin kredini notunu değiştirdiği günleri takiben ülkedeki bankaların da notlarını yeniden değerlendiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından önceki gün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

Moody’s önceki akşam yayımladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü “negatif” olarak bıraktı.

Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanın karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirdi.



Notu indirilen bankalar arasında Akbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Eximbank, Alternatifbank, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi bulunuyor.Moody’s dün de Akbank, Şekerbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası’nın varlık teminatlı tahvillerinin notunu birer derece düşürdü.

Türkiye’nin notunu indirmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürmüş, not görünümünü ise “negatif” olarak teyit etmişti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceği ve mali tamponlarının aşınmakta olduğu kaydedilmişti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada 4 Eylül itibarıyla altın dahil Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin bu yıl yüzde 40 azalarak 44.9 milyar dolar seviyesine indiği hatırlatılmış ve jeopolitik risklerin de not indiriminde etkisi olduğu vurgulanmıştı.