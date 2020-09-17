Kuzeyde 2 bin 408 test 11 yeni vaka

Güneyde 2 bin 449 test 8 vaka, kuzeyde 2 bin 408 test 11 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 408, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 449 test yapıldı.

Kuzeyde 11, güneyde 8 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 639,

güneyde ise bin 548'e yükseldi.

Bu arada kuzeyde dün 13 kişi taburcu edilirken, bir hasta daha yoğun bakıma alındı.

Böylelikle Pandemi Merkezi’nde yoğun bakımda yatan hasta sayısı iki oldu. Şu anda biri 49, diğeri 55 yaşında iki erkek hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Bakan Pilli: 4’ü yerel

Günlük vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Pilli, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, eklem ağrıları, tat veya koku almada azalma belirtileri olması durumunda hiç zaman kaybedilmeden bölgelerdeki Ateş Polikliniklerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pilli, olası Covid-19 şüphesi halinde izlenmesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Bakan Pilli, virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirterek, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısıyla halkın belirtilen şikâyetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, Ateş Polikliniklerinin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi bünyesinde oluşturulduğunu duyurdu.

Ücretsiz hizmet

Pilli, Ateş Polikliniklerine başvuran kişilerden ücret talep etmeksizin, muayene ve PCR testleri ve tüm tetkikleri dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah 08.00 ve akşam 21.00’e kadar hizmet sunulduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, herhangi bir pozitif vakayla temas ettiğini düşünen kişilerin ise 1102’ye durumu bildirdikten sonra Salgın Çağrı Merkezinin yönlendirmesi ile ücretsiz olarak PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

Halkın bu süreçte kurallara uymasının önem arz ettiğini bir kez daha dile getiren Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Yoğun bakıma bir kişi daha alındı

Bu arada dün bir hasta daha yoğun bakıma alındı. 55 yaşında olduğu belirtilen erkek hastanın sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Böylelikle yoğun bakıma alınan hasta sayısı 2 oldu. Önceki gün yoğun bakıma alınan 49 yaşındaki erkek şahsın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polise test yapıldı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu, sivil hizmet görevlisi ve sivil işçi olmak üzere toplam 358 çalışana, Covid-19 tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldı. Yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu açıklandı.

KKTC’de Covid-19 genel durumu



Dün yapılan test sayısı: 2408Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 11Ülke dışından gelen vakalar: 2Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 5Yerel vakalar: 4İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı:13Dün kaybedilen vaka sayısı: 0Yapılan toplam test sayısı: 148 bin 839Toplam vaka sayısı: 639Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 356Tedavisi devam eden vaka sayısı: 277Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 67Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı:208Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 2

Yeni vaka sayısı 8

Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 449 test yapıldı ve 8 yeni Coronavirüs vakasına rastlandı.

Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen vakalar ile birlikte toplam vaka sayısı bin 548'e yükseldi.