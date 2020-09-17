Vurgunun miktarı 4 bin dolar

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin casinosunda oyun oynamadan elde ettiği çipleri kasada bozdurmaya çalışan İsmail Coşkun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kazanmadan elde ettiği çipleri kasada bozdurarak para temin ettiğini tespit etti. Polis, ayrıca zanlıyla birlikte hareket eden iki kişi daha olduğunu belirledi. Ancak söz konusu iki kişinin İsmail Coşkun yakalanır yakalanmaz ülkeden kaçtıkları ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı 12 gün tutuklu olan zanlı Girne’de mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Polis, 5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otel tarafından yapılan şikâyette, casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un bin dolarlık oyun çipi satın aldığına, 560 dolar kazandığına, fakat kasaya gittiği zaman 3 bin 50 dolarlık çipi bozdurmaya çalıştığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Alınan şikâyet üzerine Adli Şubeye celp edilen zanlının sorgulandığını kaydeden polis, bozdurmaya çalıştığı bin 500 dolarlık çipi casinonun tuvalet kısmında bularak aldığını öne sürdüğünü belirtti.



Polis soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığını, 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4 bin 150 dolarlık çipi nakite çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti.Polis, ayrıca incelenen görüntülerde zanlının iddia ettiği gibi 3 bin 50 dolarlık çipi bozdurduğu tarihte tuvalete hiç gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı.Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıyla birlikte hareket eden iki kişinin tespit edildiğini ancak söz konusu şahısların yurt dışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini ifade etti.Mesele ile ilgili soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede turist olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 12 gün süreyle cezaevine gönderdi.