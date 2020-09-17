Yarış kızıştı

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik kriz nedeniyle aylardır boş kalan reklam panolarına, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili propaganda sürecinin başlamasıyla birlikte adayların posterleri yerleşti.

Toplamda 11 adayın yarışacağı 11 Ekim seçimiyle ilgili reklam kampanyasında daha çok 5 adayın posterleri yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve HP Milletvekili Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın posterlerinde kısa sloganların yer aldığı görüldü.



İşte posterlerin üzerindeki sloganlar:



Akıncı: Cevap güven, cevap kararlılık, cevap samimiyet.Tatar: Yeni bir geleceğe yürüyoruz.Özersay: Bu, onun işi. Sesimizi duyacak ve dünyaya duyuracak bir Cumhurbaşkanı.Erhürman: Doğrusu Tufan Erhürman. Çözüm için liderlik.Denktaş: İrade bizim, Serdar hepimizin.

TV ve gazeteler

Adayların bir kısmının propaganda sürecinde TV ve gazete reklamlarını, bir kısmının ise sosyal medya paylaşımlarını tercih ettiği görülüyor.

Bazı adayların ise, son kararlarla açık bırakılan meyhanelerde kalabalık gruplarla bir araya geldikleri belirtiliyor.