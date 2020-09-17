Polis işi sıkı tutuyor

Covid-19 salgını çerçevesinde iş yerindeki denetimlere önceki akşam da devam edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre; Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren marketler, giyim mağazaları, spor salonları, akaryakıt istasyonları ve restoranları denetlendi. Denetimlere polis ve Gönyeli Belediyesi ekipleri katıldı.

Hamitköy, Haspolat, Minareliköy, Demirhan ve Cihangir bölgelerinde faaliyet gösteren restoranlar, meyhaneler, eğlence mekanları ile alkollü içki satışı yapılan mekanlarda polis, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri denetimler yaptı.

Denetimlerde, Covid-19 salgını kapsamında iş yerlerinde alınan tedbirler yerinde denetlendi.

Gazimağusa’da da denetim yapıldı

Öte yandan Gazimağusa'da Maraş ve Surlariçi Bölgeleri ile Salamis Yolu üzerinde faaliyet gösteren marketler, kahvehaneler, giyim mağazaları, eğlence yerleri, meyhaneler ve restoranlarda, Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler konusunda denetim yapıldı.



Polis açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının aldığı karar neticesinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Denetimler önceki gün 20.00 - 22.30 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe emniyet kurulları da görev başında

İçişleri Bakanlığı, İlçe Emniyet Kurullarının, 6 ilçede polis ve belediye ekipleriyle koordine içinde iş yerleri ve kitlesel yoğunluğun olduğu merkezlerde aralıksız denetimlerine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün gündüz ve gece periyotlarında polis teşkilatı, belediye ekipleri ve kaymakamlık personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; İskele’de Çayırova, Mehmetçik, Kumyalı, Ziyamet, Derince, Yeşilköy, Erenköy, Gelincik, Boltaşlı, Taşlıca ve İskele Boğazı bölgelerinde toplam 45 iş yeri denetlenirken, Lefkoşa, Gönyeli’de 6 bet ofis, market ve çeşitli iş yerleri olmak üzere 159 mekanda denetim yapılarak, 21 maskesiz kişi uyarıldı.

Açıklamada, Girne İlçesinde, 171 mekanda denetim yapılırken, Mağusa ilçesinde rutin kontroller dışında, Geçitkale Bucağı’nda Bölge Belediye Başkanları ve bölge Karakol Amirleriyle istişare toplantısı gerçekleştirilerek, Geçitkale, Serdarlı ve Tatlusu bölgelerindeki mekanlara yönelik denetim programı hazırlandığı da kaydedildi.

Güzelyurt İlçesinde Yayla, Kalkanlı, Akçay ve Zümrütköy bölgelerinde 32 mekanda, Lefke İlçesinde ise merkezde bulunan 51 iş yeri ve Doğancı’da da 12 mekanda denetim gerçekleştirilirken açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurullarının sürdürdüğü iş yerlerinin büyük oranda Covid-19 salgınına karşı kamusal alanlarda alınması gereken tedbirlere uygun hareket ettiği gözlemlendi…