İlk ikinin içindeyim

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, gerek anketlere gerekse sahaya göre seçimde ikinci tura kalacağının görüldüğünü söyledi ve oy oranının pandemi öncesine göre çok ciddi bir yükselişte olduğunu kaydetti.

Ülkede coronavirüsten önce de bir sağlık politikası olup olmadığının tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Erhürman, sağlık politikası, eğitim politikası, turizm politikası ve yüksek öğretim politikası gibi orta ve uzun vadeli projeler üretmenin bugünkü sistem içerisinde zor olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresinin bu işler için kullanılması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bu işler bir devlet politikası olacaksa, devletin birlik ve bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı’nın, ilgili kurumlarla birlikte çalışarak, bir hükümet düşüp yerine yenisi gelse de o politikanın sürdürülebilirliğini sağlayacak liderlik etmesi gerekir” dedi.

“Öngörüsüz bir hükümet ile karşı karşıyayız”

Hükümetin pandemi sürecinde sorumsuz ve duyarsız davrandığını ileri süren Erhürman, hükümet böyle davranmamış olsaydı, insanların kendilerini çok daha mutlu ve güvende hissedeceğini belirtti.



Erhürman, hükümetin sorumsuzluğunun pandemi sıkıntısının üzerine, bir de bu sıkıntıları insanların omuzlarına bindirdiğini ileri sürdü.Kapalı kalınan dönemde hükümetin gerekli hazırlıkları yapmadığını savunan Erhürman, “Bu süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilirdi. O yüzden ben artık ‘kötü yönetim’ demiyorum, ‘siz yönetmediniz bu süreci’ diyorum. O kadar öngörüsüz ve hiçbir şeyin farkında değildiler ki, daha 2 hafta önce Sayın Başbakan reklam olarak rakamları yayımladı. Öngörüsü olan ve uzmanlarla konuşan biri, o rakamların hızlı bir şekilde değişebileceğini öngörür ve en azından risk almazdı” diye konuştu.

“Hükümetin görevde kalması halka zarar”

“Hükümetin panik halinde olduğunu ve vatandaşların hükümete güvensizlik duyduğu bu dönemde hükümetin görevde kalmaması gerektiği” yönündeki görüşünü öne süren Erhürman, “Bu şartlarda hükümetin görevde kalması bu halka zarardır” dedi.