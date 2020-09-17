Gerçekleri yazıya döktü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’e birer mektup gönderdi.

Bakan Özersay mektubunda, Kıbrıs Türk tarafının, hidrokarbon kaynakları dahil, tüm adayı ilgilendiren tüm meselelerin işbirliği, diplomasi ve diyalog ile çözülmesini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özersay mektubunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’a yakınlıkları ve taraflı görüşleri ile bilinen Amerikan Kongre üyeleri Frank Pallone, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney tarafından ada etrafındaki doğal gaz arama çalışmaları konusunda ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlarına gönderilen mektupta yer alan asılsız iddialara cevap verdi.

Özersay, Kıbrıslı Türklerin ada ve etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olduğunu, dolayısıyla doğal kaynaklar konusunda alınacak olan tüm kararların Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından ortak bir şekilde alınması gerektiğini iletti.

Özersay, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin eşit hakları hilafına ve Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve uyarılarına rağmen 2000’li yıllardan bu yana tek taraflı ve gayrı yasal faaliyetlerini ısrarla sürdürdüğünü, ada ve bölgedeki gerginliğin sebebinin Rum tarafının söz konusu provokatif tutumu olduğunu kaydetti.

Türkiye’ye verilen yetkiyi anlattı

Bakan Özersay, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı girişimlerinde ısrarcı olması ve Kıbrıs Türk halkının ortak sahip olarak karar verme mekanizmalarında yer alabilmesini teminen iş birliği yapılmasından imtina etmesi nedeniyle, KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumak ve ileriye götürmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması imzaladığını ve Türk Petrolleri Anonim ortaklığına doğal gaz arama yetkisi verdiğini de hatırlattı.



Bunun yanında Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetle 2011, 2012 ve son olarak 2019 yılında, doğal gaz arama çalışmaları konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin Kıbrıs Rum tarafına öneriler sunduğu, ancak Kıbrıs Rum liderliğinin bu önerileri de kabul etmediğini belirten Özersay, Kıbrıslı Türklerle yönetim ve zenginliği paylaşmayı reddeden Kıbrıs Rum tarafının bu mantalitesinin Kıbrıs sorununun 52 yıldır çözülmesini engellediğini kaydetti.Özersay, uluslararası toplumun, adı geçen Amerikan Kongre üyelerinin yaptığı gibi, Kıbrıslı Türklerin adadaki haklarını yok sayarak Kıbrıs Rum tarafına vermekte olduğu bu yanlı desteğin, Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tavırlarını körüklemekte olduğunun altını çizdi.

Özersay iki bakanlığı ziyaret etti

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı makamlarında ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Özersay, İçişleri Bakanı Baybars ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın yanı sıra her iki bakanlığın çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Çalışanlarla sohbet eden Özersay, çalışanları dinleyerek, soruları yanıtladı.