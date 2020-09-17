‘Yeni gerilim’

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan etmesi, Rum basınında “gerginliğin azaltılması çabalarını yok eden bir eylem” şeklinde yorumlandı.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara AB-Merkel’i Ortada Bırakıyor – Yavuz İçin İlan Edilen Yeni Navtex Doğu Akdeniz’de Gerginliğin Azaltılması Çabalarını Havaya Uçurdu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin dün ilan ettiği yeni Navtex’in, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sona erdirilmesi yönünde çabaları boşa çıkardığı yorumunda bulundu.

Türkiye’nin Yavuz gemisi için ilan ettiği Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) kalmayı sürdüreceğini vurgulayan gazete, yeni Navtex’in gerginliğin azaltılması yönünde AB içerisinde çaba gösterenlerin ve Almanya’nın girişimlerini de ortada bıraktığını iddia etti.



Doğu Akdeniz’deki durumun ele alınacağı AB Konseyi zirvesi çerçevesinde diplomatik faaliyetlerin de yoğunlaştığını belirten gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyareti hatırlattı.Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Yaptırım Uygulanması Anlaşması Zor – Üye Ülkeler Arasında Şu Ana Kadar Uzlaşı Yok – Lefkoşa Ek Yaptırımlar İçin Israr Edecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı alınması konusunda üye devletler arasında uzlaşı olmadığını yazdı.Haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda şu an için üye devletler arasında görüş birliği bulunmadığını söylediğine dikkat çeken gazete, Türkiye’ye “light” yaptırımlar uygulanması ihtimalinden söz etti.