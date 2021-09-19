Ekonomide gözler Merkez’de

Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İngiltere, piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel bu hafta da değer kaybederek haftayı yüzde 1,34 azalışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL haftayı yüzde 2,06 değer kazancıyla 8,6441'den kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, çarşamba tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve cuma, kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.