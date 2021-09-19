‘Herkes mağdur’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi’nde bulunan Gülernaz 12 isimli sitede kalanlar elektriksiz yaşamaya mahkum edildi. Parasını ödedikleri halde sayaçları bağlanmayan apartman sakinleri yetkililere çağrı yaparak, bu sorunun giderilmesini talep etti. Dairelerinde; buzdolabı, ocak, fırın ve televizyon gibi eşyalarını kullanamayan apartman sakinleri, kendi imkânlarıyla sayaç almak istediklerini ancak bunun da Elektrik Kurumu yetkilileri tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Apartman sakinleri, “Enerji Bakanlığı bizim sayaç almamıza da izin vermiyor. İhaleye çıkılacakmış, ihale sonuçlanacak ardından sayaçlarımıza kavuşacağız. Tüm bunlar 2 ay bir zaman alır. 2 ay boyunca elektriksiz mi kalacağız, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Şahin: Parasını ödedik ama sayaçları takmadılar

Apartman sakinlerinden Dursun Şahin, Elektrik Kurumu’nun ellerinde sayaç kalmadığını söyleyerek, kendilerini mağdur ettiğini ifade etti. Şahin şunları ifade etti:

“Parasını ödediğimiz halde, sayaçlar bağlanmadı. Elektrik Kurumu’na gittik, ‘elimizde sayaç kalmadı’ dediler. İhaleye çıkılması bekleniyormuş, biz tüm apartman sakinleri olarak mağdur durumdayız; evdeki elektronik eşyalarımızı çalıştıramıyoruz. Kendi imkanlarımızla dışardan sayaç alalım dedik onu da kabul etmediler. Apartmanda kimsenin elektriği yok, millet sağdan soldan elektrik çekmek zorunda kaldı. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.”

Oruç: Mağduriyetimiz giderilsin

Ömer Oruç ise kaldığı daireyi kısa süre önce kiraladığını, kendisine su ve elektrik sayacının bağlanacağının söylendiğini dile getirdi. Oruç, “KKTC’de elektrik olmadan su bile kullanamazsınız. Ailem ziyaretime geldi ancak evimde elektriğim yok. İnsanlar yan ve arka apartmanlardan elektrik çekip kullanmak zorunda kalıyor” dedi. “Elektrik hattı çekecek, kablo alacak param da yok” şeklinde konuşan Oruç, “2 ay ne yapacağız, sıfır olarak kiraladığım daireme getirdiğim televizyon, buzdolabı, ocak ve fırını çalıştıramıyorum. Bir an önce bu mağduriyet giderilsin” ifadelerini kullandı.