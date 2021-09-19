Soruşturma genişledi

Suna ERDEN

Girne’de 2 bin 100 dolar tutarında sahte parayı tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlıların 15 Eylül tarihinde Lefkoşa’da piyasaya sürülen sahte bin 500 dolarla da ilgisi olduğu düşünülüyor.

Polis, piyasaya sürülmüş olan 3 bin dolar sahte parayı tespit etmeye çalışırken, zanlıları mahkemeye çıkararak ek süre istedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 14-15 Eylül tarihlerinde 50’lik banknotlardan oluşan 60 adet sahte 50 dolarları karşılığında Türk parası almak üzere bir arkadaşlarına vererek, tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, tedavüle sürülen sahte 2 bin 100 doların emare alındığını ancak 3 bin dolar daha sahte paranın arandığını açıkladı.

Zanlıları gözaltına aldıktan sonra kaldıkları evde arama yaptıklarını belirten polis, Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında bir gram, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi.

Polis, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. Polis memuru, sahte para meselesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Lefkoşa’da piyasaysa sürülen bin 500 dolar sahte dolar ile zanlıların ilgisinin olabileceğini, bu yönde de araştırmalarının devam ettiğini açıkladı. Polis, kayıp olduğuna inanılan emareler, ifadesi alınacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.