Şart belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmazsa asla resmi bir müzakere sürecine geçmeyiz. Bu net bir duruştur, bu duruştan hiçbir güç bize geri adım attıramaz. Bu ulusal milli bir meseledir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere dün KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul üzerinden New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar’a, basın toplantısında, ABD temaslarında da eşlik edecek olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Ergün Olgun, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ile Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan’dan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, GKK yardımcısı Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, heyeti ile birlikte New York’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, New York’a BM Genel Sekreterinin daveti üzerine temaslarda bulunmak amacıyla gideceğini, burada ikili temaslarda da bulunacağını söyledi.

“6 maddelik önerinin arkasında duracağız”

Tatar, BM Genel Sekreteri ve diğer yapacakları görüşmelerde, ortaya koydukları 6 maddelik önerinin arkasında duracaklarını, yeni siyaseti ve Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen bağımsız devletin iş birliğinde anlaşma olabileceğini aktaracaklarını kaydetti.

Kıbrıs’ta Federal anlayışla bir çözüm bulunamadığını, bunu tüm tarafların gördüğünü ifade eden Tatar, yeni siyaset yeni fikirler ortaya konduğunu, iki devletli çözümü gündeme getirdiklerini ancak ortak bir zemin bulunamadığını kaydetti.

Federal çözüm siyasetini çoktan geride bıraktıklarını, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs bu coğrafyanın eski coğrafya olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs ve bölgede bambaşka bir ortam olduğunu, 1963’te Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla ortaklık cumhuriyetinden atıldığını, uzun ve haksız süreçler sonunda Rum devletinin, Kıbrıs Türk halkının referandumda “evet” demesine rağmen AB’ye alınmasının meseleyi daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Meselenin özünün bu olduğunu, BM’de ve diğer yetkililerle yapacakları görüşmelerde bunları anlatacaklarını ifade eden Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır” dedi.

Yeni siyaset anlatılacak…

Tatar, kendi kendini yöneten geleceğini tayin eden Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni siyaseti gerekçeleriyle anlatacaklarını, Federal temelde çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Türkiye ile bağların koparılacağı bir sürece girmeyeceklerini vurguladı.

Önemli olan Kıbrıs Türk halkının hakkı, çıkarı, varoluşu olduğunu söyleyen Tatar, pandemi döneminin günlük meseleler olduğunu, bunu aşacaklarını, Doğu Akdeniz’de TC ile birlikte daha güzel günlere ulaşacaklarını söyledi.

New York’tan sürekli bilgi akışı sağlayacaklarını ifade eden Tatar, 20 Eylül’de New York’ta Türk evinin açılışı olacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağını, kendilerinin de orada olacağını kaydetti. Tatar, Türk Evi’nde KKTC’ye de bir kat tahsis edildiğini söyledi.

“Diyalogdan kaçmayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçlü görüşme konusunda sorulan bir soruya, “planlanan veya resmi davet olan bir durum olmadığını ama diyalogdan kaçmadığını” söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri daveti üzerine orada olacaklarını, esas olanın bu görüşme olduğunu, üçlü görüşme ile ilgili resmi davet gelirse değerlendireceklerini, bunu Abartmaya gerek olmadığını söyledi.

Gazilerin fedakarlıkları unutulmayacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gaziler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “devletten ve egemenlikten asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek, Türkiye’nin de desteklediği egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm modelini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitler ile gazilerin fedakarlıklarının unutulamayacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gaziler Günü” mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e, gazilik unvanı verildiği günün yıl dönümünü, Gaziler Günü olarak Türk ulusu ile birlikte KKTC’nin de kutladığını belirterek, “Bu büyük ve anlamlı günü, vatan bildiğimiz bu topraklarda sonsuza kadar kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Mesajda, “Halkımızın kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşamasını sağlamak uğruna canlarını tehlikeye atan gazilerimiz en büyük değerimizdir. Her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtirim. Bu anlamlı günde, Türk ulusu ve onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının tüm şehitleri ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, hayatta olan gazilerimizi de saygıyla selamlarım” ifadelerine de yer verildi.