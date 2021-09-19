Rumlardan çok gerideyiz

Kuzey Kıbrıs’ta ülke nüfusunun yüzde 55’i aşılanırken, bu oran Güney Kıbrıs’ta yüzde 80’i aştı.

Kuzey ile güney arasındaki aşılama oranındaki fark dikkat çekerken, Rum tarafına göre nüfus yoğunluğu daha az olan ülkemizde aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediğini gözler önüne serdi. Güneyde ikinci doz aşının yanı sıra üçüncü dozu yapanların sayısının da giderek arttığı belirtildi. Güneyde huzurevlerinde yaşayan bin 752, 510 sağlık çalışanı ve aşılama önceliği olan hassas gruplara mensup 531 kişiye 3’ün doz aşı yapıldı.

Aşılama oranlarıyla ilgili dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, birinci aşı doz uygulanan kişi sayısının 218 bin 479 olduğunu, bu rakamın yüzde 57’ye tekabül ettiğini belirtti.

Bakan Üstel, ikinci doz aşı alanların sayısının ise 212 bin 753 olduğunu, yani yüzde 55’e denk geldiğini bildirdi.

Üstel aşı çağrısını yineledi

Üstel açıklamasında, “Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır. Aşı olmayı görev bilerek; hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır” dedi. Üstel, halka “Yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaları” ve maske mesafe, hijyen kurallarını dikkat etmeleri çağrısında da bulundu.

Test merkezleri arttı

Sağlık Bakanı Üstel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuvar ve Covid-19 test merkezlerinin artırıldığını açıkladı.

Bakan Ünal Üstel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim yılını okulsuz yaşayan çocukların bu yıl okullarına kavuştuğunu, Sağlık Bakanlığı olarak hükümetin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattıkları tedbir çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Okullardaki denetimlerde okulların pandemi kurullarının bilgi ve bulgularının Eğitim Bakanlığı ile birlikte değerlendirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Ünal Üstel, öğrencilere “random (rastgele)” testlerin yapılmaya başlandığını da açıkladı.

Yeterli aşı var

“Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır” diyen Bakan Üstel, bu doğrultuda, yükseköğretimde de gerekli önlemler aldıklarını, yurt dışından gelecek öğrenciler için “yeterli” aşının bulunduğunu yineledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülke genelinde öğrencilerin ve vatandaşların Covid-19 testlerini yapabilecekleri merkezlerin artırıldığına işaret ederek, öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabileceklerini hatırlattı.

Bakan Üstel, “Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20'sinde yapılan test sonucu ayın 27'sine kadar geçerli olacaktır” dedi.

Ücretsiz antijen testleri için kriterler

Açıklamada, antijen testlerinin “çift doz aşılı kişiler; son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler; Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler; 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı); sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler; sosyal yardım alanlar” için ücretsiz olarak yapılmakta olduğu da hatırlatıldı.

Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabildiği kaydedilen açıklamada, kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtlarının ise test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı belirtildi.