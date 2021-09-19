Rumlara sert uyarı geldi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 4’üncü devletlerarası başvuru çerçevesinde 2014’te karar verdiği, Rum “kayıp” yakınları ve Karpaz’da yaşayan Rumlara toplam 90 milyon Euro tazminatı ödememesi hakkında “sert bir ara karar” aldığı bildirildi.

Alihtia’ya göre; Komite’nin önceki gün aldığı dün de yayımlanan ara kararında tazminat ödemelerindeki gecikmenin hem hak sahiplerini tazminattan mahrum ettiği hem de insan hakları sözleşmesinin ihlali demek olduğu savunularak bunun “derin endişe ile izlendiği” kaydedildi. Ayrı bir kararda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) işleyişiyle ilgili istatistik bilgilerinin 30 Haziran 2022’deki toplantısına kadar Komisyon’a sunulması da istendi.

Yine ayrı bir kararda Aleksandros ve Timvios davalarının, adı geçen şahısların Taşınmaz Mal Komisyonu ile takas için dostane anlaşmalar imzaladıkları için “Ksenidi-Aresti” toplu başvurusundan düşürülmesine hükmedildi.

Fileleftheros “diplomatik kaynakların” Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin sert üsluptaki ara kararının “Türkiye’nin önüne sorumluluklarını koyduğu ve mülkiyet konusunda Rum tarafına hukuki ve siyasi düzeyde güçlü bir enstrüman sağladığı” kanaatini aktardı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ara kararında Titina Loizidu davasının kapatılmasını da reddettiğini kaydeden gazeteye göre, Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis “kullanım kaybı nedeniyle Loizidu’ya ek tazminat ödemesi yapılması davasının görülmeye devam edecek olmasından” memnuniyet belirtti.

Dimitriadis ara kararın, Rum yönetiminin Türkiye aleyhindeki 4’üncü devletlerarası başvurusuyla ilgili kararı benimsemesinin ilk bakışta bir başarı olduğunu belirterek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 7 yıl sonra (2014) cevaplaması gereken soru, tazminatların hangi mahsurlara (Karpaz’da yaşayan Rumlar) dağıtılacağıdır. Başvurunun yapıldığı 1994 döneminde mahsur olanlara mı, Türkiye’nin yargılandığı 2011 döneminde mahsur olanlara mı yoksa AİHM’in tazminat kararının açıklandığı 2014 yılında mahsur olanlara mı” dedi.