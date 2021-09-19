Beklentisi düşük

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos “Alpha” ve RİK’e yaptığı açıklamada; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme beklentisinin düşük olduğunu söyledi.

Rum tarafının, gayriresmî üçlü görüşme tarihinin netleşmesini beklediğini kaydeden Pelekanos “Antonio Guterres iki tarafın niyetini yoklamayı hedefliyor. Bu, bizim tarafın talep ettiği, iki tarafın tezlerini masaya koymasını ve prosedürün yeniden başlaması yönündeki çabalara yardımcı işlemesini beklediğimiz bir görüşmedir” dedi.

Rum tarafının bu görüşmeden beklentileri sorulduğunda, görüşmede Genel Sekreter tarafından ne söyleneceğinin beklenmesi gerektiğini kaydeden Pelekanos şunları söyledi:

“Kabul etmek gerekir ki Sayın Tatar’ın ve Kıbrıs Türk tarafının tekrar eden açıklamaları çok da iyimser olmamıza olanak tanımıyor. Bu, bizim tarafın, diyaloğun yeniden başlaması ve Kıbrıs Türk liderliği ile Türkiye tarafından kapalı Maraş’ta yapmaya çalıştığı emrivakileri tersine çevirmek için harcadığı çabada eldeki bütün imkânları kullanmaya devam etmemesi gerektiği anlamına gelmez.

Üçlü görüşmenin ajandası bizzat BM Genel Sekreteri tarafından belirlenecek. Hükümet, New York’taki görüşmenin diyaloğun yeniden başlaması için yapıcı işleyeceği konusunda iyimserdir. Ancak Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar dün de iki devlet çözümünde ısrar etti. Bu pozisyon kabul edilemezdir ve Güvenlik Konseyi kararları dışındadır.”

Henüz netleşmedi

Bu arada Politis gazetesi “Üçlü Görüşmeye Yakınlaşmalar Olmadan ve Görüntü Puslu Gidiyorlar” başlıklı haberinde üçlü görüşmenin 26 Eylül’de olacağı bilgisine karşın New York’taki kaynakların belki 25 Eylül sabahı olabileceğini söylediğini ancak en hâkim senaryonun 27 veya 28 Eylül olduğunu yazdı.

Gazete “Kıbrıslı Türk liderin, müzakerelerin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasını şart koşması nedeniyle görüşmeden beklentiler çok düşük” ifadesini kullandı.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Kurulu için gideceği New York’ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye çalışacağı, bunun mümkün olmaması halinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşme ihtimalinin araştırıldığı kaydedildi.

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş” yıl dönümü törenlerine katılmak için 29 Eylül’e kadar New York’ta kalacak olan Anastasiadis’in BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi 5 ülke temsilcisi, yabancı denkleri ve Yahudi Lobisi temsilcileriyle görüşeceği de kaydedildi.

Alithia haberi “New York’a Düşük Beklentilerle… Guterres Tarafından Yetkinin İadesi İsteniyor… BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Atanacaksa, Jane Holl Lute Olmayacak” başlık ve spotlarıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.