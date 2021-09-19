Avrupa Birliğine mensup 9 ülkenin Atina’da gerçekleştirdiği zirve toplantısı ve toplantının ardından yapılan ortak açıklamayla ilgili haberler Rum gazetelerinde geniş yer aldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iklim değişimi, Doğu Akdeniz’deki durum aynı zamanda bölgede barış ve istikrar sağlanması çabası konularıyla Atina’da gerçekleştirilen zirve toplantısına katıldığını yazan Politis gazetesi, toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa atıfta bulunarak “kendi tezlerinin, uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Genel Sekreteri’nin görev-yetkilerine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu” savunan Anastasiadis, “bu çerçevede, Türkiye’yle deniz sınırlarının belirlenmesi meselesinin kalıcı olarak çözülmesi ve BM kararları, uluslararası hukuk ve AB müktesebatından sapmayan bir çözüm bulunması için, zirveye katılan tüm üyeler, tüm AB üyeleri ve BM Güvenlik Konseyinin tüm üyeleri tarafından benimsenen önerilerini yinelemek istediğini” dile getirdi.

Anastasiadis “bu çerçevede ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacağı görüşme ışığında, Kıbrıs sorununa, yukarıda da bahsettiği gibi, uluslararası hukuka dayanması gereken bir çözüm bulunmasına istikrarlı bir şekilde bağlı olduklarını muhataplarına yinelediğini” de dile getirdi.

Anastasiadis, tüm liderlerin, zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada oy birliğiyle kayda geçirilen tezlerini selamladığını ve bundan memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise zirve toplantısının ardından yaptıkları açıklamalarda, Rum kesiminin tezini desteklediklerini yazdı.

Ortak açıklama

Fileleftheros gazetesi ise “Maraş ve Doğu Akdeniz İçin Sert Mesaj- İki Devlete İlişkin Tez Kabul Edilemez- EUMED’ten Türkiye’ye Maraş ve Doğu Akdeniz Konusunda Mesaj” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, kapalı bölge Maraş ve Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili olarak, ortak açıklamada yer alan ifadenin oldukça önemli olduğunu savundu.

Gazete, EUMED mensubu 9 AB ülkesinin, Kıbrıs’ta iki devlet meydana getirilmesine ilişkin öneriyi kabul edilemez olarak nitelendirerek, Türkiye’yi Güney Kıbrıs aleyhindeki meydan okumalardan kaçınmaya, aynı zamanda kapalı bölge Maraş’ta, yasadışı faaliyetleriyle meydana getirdiği durumu iyileştirmeye çalıştığını çağırdığını da iletti.

Alithia gazetesi ise “EUMED9’tan Türkiye’ye Oybirliğiyle Kınama- İki Devlet Çözümü Kabul Edilemez- Federasyon Çözümünü Destekliyorlar- MEB’e Atıf” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetlerinin kınandığını ve AB’nin, üyelerinin çıkarlarını savunmak konusundaki kararlılığının yinelendiğini yazdı.

Ortak açıklamada “kıyı şeritleri arasındaki deniz alanlarının belirlenmesine ilişkin diyaloğa katılması için, Güney Kıbrıs’ın çağrısını kabul etmesi amacıyla Türkiye’ye yönelik talep yinelenirken”, 9 AB ülkesinin, Kıbrıs sorununun, siyasi, eşitliğe sahip iki kesimli ili toplumlu federasyon temelindeki sürdürülebilir, kapsamlı çözümüne ilişkin güçlü taahhütlerini yineledikleri de belirtildi.

Ortak açıklamada “müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabaların, Kıbrıs’ın deniz alanları ve topraklarında gerçekleştirilen yasadışı ve kışkırtıcı tutumlarla daha fazla baltalanmaması” iddiasında bulunulduğu da belirtildi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “EUMED Ortak Açıklamasında Kıbrıs’la İlgili İfadeler” başlığıyla yer aldı.