Başkanlar belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesinde bulunan 13 Köy/Mahalle örgütünün kongresi tamamlandı.

13 Örgütten 7 tanesi seçimle Örgüt Başkanı belirlerken, başka aday bulunmayan 6 örgüt de seçime gitmeden başkanlık görevine getirildi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göreve getirilen Örgüt Başkanları’nı açıkladı. Gardiyanoğlu, Örgüt Başkanları’nı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları’na başarılar diledi.

Göreve gelen örgüt başkanları:

Abdiçavuş - Mehmet Ay

Akkavuk - Niyazi Dikmen

Ayyıldız - Murat Yayar

İplikpazarı - Taner Savun

İbrahimpaşa - Bedirhan Yalap

Haydarpaşa - Mehmet Karakeçi

Yenicami - Mehmet Çamır

Kafesli - Kktc Ahmet Çolak

Selimiye - İhsan Kösedağ

Çağlayan - Seydi Avşar

Mahmutpaşa - Kemal Bolat

Karamanzade - Hakan Biricik

Akıncılar - Hasan Kansel