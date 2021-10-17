Kırmızıçizgi net

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dernek binasını ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs'ta kalması gerektiğini belirterek "Oynanan oyun Kıbrıs'tan tamamıyla askerlerin çekilmesi, askersizleştirilmesi ama bakıyoruz ki Güney'de silahlanmaya devam ediyorlar." dedi.

Derneğin 37. kuruluş yıl dönümünde burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tatar, Türk askerinin kendilerinin baş tacı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün Ada'da uzun yıllar boyunca çok büyük mücadele verdiğini hatırlatan Tatar, Türkiye'nin, bu mücadelede her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.



Amaçlarının Türkiye'nin güvenliğini ve KKTC'nin bölgedeki refahını korumak olduğunu belirten Tatar, Türkiye ile kaderlerinin bir olduğunu kaydetti.

"Tarihimizi asla unutmayacağız”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim tarihimiz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman haykırıyoruz, biz 1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz." diye konuştu.

Tatar, "Tarihimizi asla unutmayacağız, geçmişimizi her zaman hatırlayacağız. Biz barışı savunan, bu bölgede istikrarı savunan güçlü Türkiye ile haklarımızın sonuna kadar savunulmasında yüreğimizi ortaya koyacağız." dedi.

Açılışa TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve birçok davetli katıldı.