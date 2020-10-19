En çok yükselen hisse Net Holding oldu

Geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi.

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geride bırakılan haftada en çok yükselen yüzde 33,71 ile Net Holding oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 2,32 kazançla 1.192,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.169,12 puanı, en yüksek 1.193,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,86 artışla 1.248,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,09 kazançla 1.836,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,41 primle 1.101,13 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,78 değerle 1.843,90 puana yükseldi.

Kimler yükseldi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada en çok yükselen yüzde 33,71 ile Net Holding oldu. Onu yüzde 21,95 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,42 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,51 ile Koza Madencilik, yüzde 1,95 ile Türk Hava Yolları, yüzde 1,88 ile Şişecam şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 12 milyar 263 milyon lirayla Petkim, 5 milyar 459 milyon lirayla Odaş Elektrik, 5 milyar 160 milyon lirayla Zorlu Enerji yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 322 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 154 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 264 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,25 kayıpla 483,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 3 bin 195 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 7,9040 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,49 azalışla 9,2710 lira oldu.

İngiliz sterlininin satış fiyatı yüzde 0,13 düşüşle 10,2520 liraya geriledi. İsviçre frangı ise yüzde 0,02 değer kaybederek 8,6730 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.

Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bir önceki hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 3,53 2,64 33,71

Tümosan Motor ve Traktör 11,78 9,66 21,95

ARD Bilişim Teknolojileri 41,40 35,56 16,42

Mavi Giyim 44,20 38,30 15,40

Coca Cola İçecek 54,65 47,76 14,43

T.S.K.B. 1,28 1,12 14,29

Doğuş Otomotiv 17,71 15,63 13,31

Türk Traktör 119,40 106,90 11,69

Odaş Elektrik 3,55 3,18 11,64

Şekerbank 1,84 1,66 10,84

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Koza Madencilik 13,23 13,57 -2,51

Türk Hava Yolları 10,55 10,76 -1,95

Şişe Cam 6,78 6,91 -1,88

Çelebi 77,70 78,80 -1,40

Koza Altın 79,35 80,35 -1,24

Pegasus 46,50 47,02 -1,11

TAV Havalimanları 15,31 15,48 -1,10

Pınar Süt 22,18 22,39 -0,95

Tüpraş 82,45 83,05 -0,72

Bagfaş 18,37 18,50 -0,70