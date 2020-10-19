‘Sorunlar çözülmüyor’

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, ülke genelindeki sanayi bölgelerinin durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

Sanayi bölgeleri için devlete 2019 yılında 8 milyon 500 bin TL tutarında ödeme yaptıklarını ifade eden Avunduk, bu paranın büyük bir çoğunluğunun kamuda maaş ödemesine gitmesinden dert yandı. Avunduk, “2019 yılında sadece 2 milyon TL sanayi bölgeleri için harcandı. Geriye kalan 6 milyon 500 bin TL’lik tutar kamuda maaşlara gitti” dedi.

Diyalog’a konuşan Avunduk, sanayi bölgelerinin sorunlarını anlattı.

Avunduk, altyapı, temizlik gibi birçok sorunla boğuşan sanayi bölgeleri için ödenen paraların maaşlar yerine bölgeye hizmet için kullanılmasını istedi.

Sorumlu çok çözüm yok

Sanayi bölgesinde iki önemli sorun olduğunu ifade eden Avunduk, şunları söyledi: “Birinci sorun kirlilik. Bölgedeki kirliliği yine orada faaliyet gösterenler yapıyor. İkincisi ise hükümet edenlerdir. Bu konuda hiçbir şekilde ellerini taşın altına koymuyorlar. Lefkoşa’daki sanayi bölgesinin temizliğinden Lefkoşa Türk Belediyesi, Alayköy’deki sanayi bölgesinin temizliğinden de Alayköy Belediyesi sorumludur. Ama her ikisi de sorumluluklarını tam yerine getiremiyorlar. Onlar günlük atıkları temizliyorlar. Sanayi atıklarını ise temizleyemiyorlar. Ayrıca buralardan polis, Sanayi Dairesi, Çevre Dairesi de sorumludur. Bu kadar çok sorumlu var ama sorun çözülmüyor. Bunun nedeni de hiçbirinin tam yetkili olmamasıdır.”

Bir yılda 2 milyon TL

Avunduk, sanayicilerin devlete yılda 8,5 milyon TL ödediğini ama bu paranın bölgeler için harcanmadığını savundu. Avunduk, şöyle devam etti:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, sanayicilerden kira topluyor. Toplanan para bir havuza gidiyor. Hükümet de bu parayı istediği yere kullanıyor. Yani sanayiciden topladığı para genel bütçeye giriyor ve kamu çalışanına maaş olarak ödeniyor. Bizden 2019’da 8,5 milyon TL para toplandı ama sanayi bölgesinin rehabilitasyonu için sadece 2 milyon TL kullanıldı.

Geriye kalan 6,5 milyon TL ile maaş ödendi.”

“Bu parada gözümüz vardır” diyerek taleplerini dile getiren Başkan Avunduk, “Sanayicimizden sanayi bölgeleri için toplanan paralar kamuda maaş olarak ceplerine düşüyor. O nedenle bu parada gözümüz vardır, verdiğimiz paraları sanayi bölgeleri için kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Bu toplanan paralar dışında bir de belediyelere temizlik için paraların ödendiğini de sözlerine ekleyen Avunduk, “Çevre Dairesi bugüne kadar kaç defa ceza kesti, ya da belediye. Yapılmıyor bunlar, bölgenin temiz ve düzenli olması noktasında ne dairesinin ne de belediyenin bir derdi yok maalesef” diyerek bu konudaki duyarsızlığı eleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:07