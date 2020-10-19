Kuzeyde 16, güneyde 63 yeni vaka

Vakalarda artış var

Kuzeyde 16, güneyde 63 yeni vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16, Güney Kıbrıs’ta ise 63 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam 3 bin 68, kuzeyde ise 872 test yapıldığı açıklandı. 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, bir kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi. 
Covid-19 genel durumu  
 Dün yapılan test sayısı: 872
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 16 
Ülke dışından gelen vakalar:  13
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 1
Yerel vakalar : 2
Dün taburcu edilen vaka sayısı:1 
Dün kaybedilen vaka sayısı- 0
Yapılan toplam test sayısı:199.476 
Toplam vaka sayısı: 852
Toplam taburcu edilen vaka sayısı : 783
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 64
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 24 
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 40 
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 5 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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