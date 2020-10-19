Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16, Güney Kıbrıs’ta ise 63 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam 3 bin 68, kuzeyde ise 872 test yapıldığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, bir kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi.
Covid-19 genel durumu
Dün yapılan test sayısı: 872
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 16
Ülke dışından gelen vakalar: 13
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 1
Yerel vakalar : 2
Dün taburcu edilen vaka sayısı:1
Dün kaybedilen vaka sayısı- 0
Yapılan toplam test sayısı:199.476
Toplam vaka sayısı: 852
Toplam taburcu edilen vaka sayısı : 783
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 64
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 40
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 5
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0
Kuzeyde 16, güneyde 63 yeni vaka
Vakalarda artış var
Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16, Güney Kıbrıs’ta ise 63 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam 3 bin 68, kuzeyde ise 872 test yapıldığı açıklandı.
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