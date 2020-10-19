Kuzeyde 16, güneyde 63 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16, Güney Kıbrıs’ta ise 63 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam 3 bin 68, kuzeyde ise 872 test yapıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, bir kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi.

Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: 872

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 16

Ülke dışından gelen vakalar: 13

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 1

Yerel vakalar : 2

Dün taburcu edilen vaka sayısı:1

Dün kaybedilen vaka sayısı- 0

Yapılan toplam test sayısı:199.476

Toplam vaka sayısı: 852

Toplam taburcu edilen vaka sayısı : 783

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 64

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 40

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0