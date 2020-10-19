Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda, Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bölgeye ziyaretini veya Lute’un değiştirilmesini, önce gayrı resmî, ardından da resmî Beşli Konferansı içeren bir yol haritası hazırladığı bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorununda Her Şey Hazır… Antonio Guterres Üç Paralel Prosedür İçin Yol Haritası ve Hareketler Hazırladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin gayrı resmî Beşli Konferansa katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, bu konferans sırasında Guterres’in müdahil taraflardan, 2017’de Crans Montana’da sunduğu 6 maddelik çerçevesini kabul etmelerini isteyeceğini yazdı, “sonrası da orada belirlenecek” ifadesine yer verdi.

Gazete Guterres’in Kıbrıs sorununda önce gayrı resmî Beşli Konferans düzenleyerek 2017’de sunduğu çerçevenin kabul edilmesini isteyeceğini, alacağı sonuca göre AB’nin de katılacağı resmî Beşli Konferans çağıracağını, bunun öncesinde Lute’u bölgeye göndermesi veya yerine başkasını ataması ihtimali bulunduğunu yazdı. “Gelişme olursa daimi bir Özel Danışman ataması ihtimalinin de göz ardı edilmediğine” dikkat çekti.

Maraş’la ilgilenen yok



BM’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile ilgilenmediğini, kayıtsız kaldığını kaydeden gazete özetle şunları aktardı:

“Maraş konusunda ise söyleyebileceği tek şey, ‘BM konuyu yakından takip ediyor’dur. Bu kadar kısa. Lefkoşa’nın çağrılarına rağmen kapalı Maraş’ın sahil cephesinin açılmasından ne önce ne de açılmasının ardından caydırıcı hareket etmedi. Bilgi sahibi kaynaklar BM’nin, Ankara’nın Maraş konusunda sonraki adımlarını beklediğini, o zaman da herhangi bir şey yapmak için geç olacağını vurguladılar.”

Gazete Türkiye’nin ne Doğu Akdeniz’deki hareketlerinin ne de kapalı Maraş’la ilgili gelişmelerin Rum yönetimi açısından diyaloğun başlamasına veya Beşli Konferans toplanmasına izin vermeme sebebi olmadığına işaret ederek “BM de bunu dikkate alıyor. Dolayısıyla New York, Kıbrıs’taki temsilcilerinin yaptığı bilgilendirme uyarınca, dikkatini yeni emrivakilerin ortadan kaldırılmasına değil, iki konferansın gerçekleştirilmesine yoğunlaştırıyor” dedi.

Kıbrıslı Türkleri azınlık görüyorlar

Bunun paralelinde AB ve Berlin’in ileri götürmekte olduğu bölgesel konferans için çaba harcandığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, böyle bir konferansa katılmaya hazır olduğunu ancak konferansın oluşumu, özellikle de Kıbrıslı Türklerin statüsü meselesine dikkat çektiğini yazdı. Gazete “Anastasiadis Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs heyetine katılabileceklerini ancak ayrı katılamayacakları tutumuna sahip” ifadesini kullandı.