Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a Türkiye’den tebrik mesajı yağdı. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti ve “Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Tatar'ı kutlarken, seçim sonuçlarının, hayırlı olmasını diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Erdoğan: Çabalarımız sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Telefonla da görüştü

Erdoğan, ayrıca Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Oktay: Demokrasi bayramı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KKTC'de demokrasi bayramı var" ifadesini kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

Şentop: Hayırlı olmasını diliyorum

TBMM Başkanı Şentop, Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakanlar Tatar’ı kutladı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız." ifadesini kullandı.

Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türkü için hayırlı olsun."

Bakanlıktan açıklama yapıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan, KKTC seçimlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, KKTC'nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.



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Kılıçdaroğlu Tatar'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana, sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş da mesaj yayımladı

Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da Ersin Tatar'ı kutladı

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "KKTC ile birlikte yeni bir geleceğe. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı canı yürekten tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.