"Bu ülkede iş yapılmaz"

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Ağıllar bölgesinden tesis alan iş adamı Redif Nurel, önce henüz yürürlüğe girmemiş imar planı ardından da makamların yetki karmaşası engeline takıldı. Nurel, üç yıl önce yatırım yapıp üretim yapabilmek için aldığı ağılına sağım yeri yapabilmek için yaptığı başvurularda önce henüz yürürlüğe girmemiş imar planına ardından da makamlar arasında yaşanan yetki karmaşasına takıldığını söyledi.

Nurel yaptığı açıklamada ülkede turizm, eğitim, hayvancılık, tarım ve daha birçok alanda sıkıntılar yaşandığını ve iş insanlarının yatırım yapmak istemediğini ifade etti.

Nurel, “Yatırımcı bu ülkede iş yapamaz duruma geldi. Siyasiler oturup bu ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek için sorunlara çözüm üretmelidir” dedi.

Diyalog’a konuşan Nurel şunları anlattı:

“Bu ülkede iş insanı olmak büyük yürek ister. Yaptığımız yatırımların hepsinde önümüze engeller çıkartılıyor. Haspolat ağıllar bölgesine bir tesis satın alıp hayvancılık işine girdim. Haspolat ağıllar bölgesi çok büyük bir alanı kapsıyor. Bu yer Bakanlar Kurulu kararı ile ağıllar bölgesi ilan edildi. Biz bu yeri satın alacağımız zaman kaymakamlık ile Tarım ve Hayvancılık Dairesine ‘prosedür nedir diye’ sorduk. Eski sahibi ile anlaşıp istediği rakamı ödeyip alabileceğimiz söylendi. Biz de gerekli şartları yerine getirip burayı satın aldık. Yaklaşık üç yıl önce aldığımız bu yere üç yıl içerisinde 1 milyon Sterlin’den fazla yatırım yaptım.

“2019 yılında Çukurova tarafından bir hibe programı açıklandı. Bu programa başvurduk ve 380 bin TL’lik hibe çıktı. Sağım yeri yapmak için bu programa başvurduk ve onaylandı. Teminat mektubu olarak 160 bin TL yatırdık. Belgeleri alıp ilgili yerlere verdik. İnsanlar bize projeyi ne zaman ulaştıracaksınız paranın süresi geçiyor diye bilgi veriyor. Bu konuda Şehir Planlama Dairesi’ne başvurduğumuz zaman kaymakamlık, Turizm Bakanlığı ve Belediyeden görüş istedi. Lefkoşa Türk Belediyesi yeni imar planına göre söz konusu ağıllar bölgesinin üniversite gelişme alanı olarak ilan edileceğini sözlü olarak bildirerek sağım yeri yapmamın uygun olmayacağını söyledi. Bundan sonraki süreçte de Lefkoşa Belediyesi bize bir başka rapor verdi. İkinci verilen raporda da “Şehir Planlama Dairesi’nin üzerinde çalıştığı yeni imar planına göre tarımsal gelişme alanıdır” denildi. Bundan sonra ise belediye şehit planlamaya onlar da belediyeye topu atarak bir yetki karmaşası içerisine düştüler. Sağım yeri için onay alamazsam hangi kurum bana bu bölgede hayvancılık yapamazsın derse o kuruma tazminat davası açıp yaptığım yatırımın ödenmesini talep edeceğim.”