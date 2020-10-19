Tarihi bir gün oldu

Kuzey Kıbrıs halkı, dün Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına giderken, UBP adayı, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sabah saatlerinde eşleri ile birlikte oy kullandı. Akıncı ile Tatar Şehit Tuncer İlkokulu’nda 20 dakika arayla oy verdi. Tatar, oyunu 140 numaralı, Akıncı ise 223 numaralı sandığa attı.

Sandıklarda adayların ve siyasi partilerin temsilcileri gözlemci olarak bulundu.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.

Akıncı oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, bu seçim döneminde daha önce de ifade ettiği gibi olmaması gereken olaylar yaşandığını herkesin bildiğini ifade etti ve bunların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Bir dileğini ifade etmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride geriye dönük olarak 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar” diye konuştu.

UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ersin Tatar oy kullanmaya saat 11.20’de eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi. Tatar, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Erhürman’a Benli de eşlik etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman’a oy verme işlemi esnasında eşi, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü üyeleri ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli eşlik etti.

Oyunu kullanan Eroğlu mesaj da verdi

Sandıkta oyunu kullananlar arasında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da vardı. Eroğlu oyunu Polatpaşa İlkokulu 37 nolu sandıkta eşi Meral Eroğlu ile birlikte gelerek kullandı.

Eroğlu oyunu kullanması sonrasında yaptığı açıklamada, sandıkların açılmasıyla birlikte herkesin beklentisine kavuşacağını anımsatarak “Benim düşüncem KKTC’ye hayırlı işler yapacağına inandığım kişinin sandıktan çıkmasıdır” dedi.

Derviş Eroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin varlığına dikkati çekerek” biz bu devlette huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Yıllardır süren müzakerelerde de bir anlaşmaya varılamadığı dikkate alınırsa artık kendi devletimize sahip çıkıp bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak arzusundayız” şeklinde konuştu. Sandıktan çıkacak adayın ülkeye hayırlı olmasını da yineleyen Eroğlu, çıkacak olanın halkın iradesi olduğunu ve bu iradeye herkesin saygılı olmasını istedi.

Ataoğlu sandığa gitti

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Gazimağusa’da oyunu kullandı.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; Ataoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemiz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı verecektir. Ülkemize hayırlı olsun. Lütfen sandıklara sahip çıkalım oyumuzu kullanalım” dedi.Şefik de oyunu kullandı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı. Şehit Tuncer İlkokulu 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanan Şefik, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.