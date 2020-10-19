Henüz 24 yaşındaydı

Onur ULAĞ

Lefkoşa- Gazimağusa anayolu Haspolat civarında dün gece meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı yaşamını yitirdi.

İngiltere’nin Londra kentinden 3 gün önce ülkeye gelen Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan kazada 23 yaşındaki Cumali Yıldırım ise yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 23.00 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Anayolda yönetimdeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Fatma Kaşıkcı, Haspolat’ta bulunan Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldırım yaralandı

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Cuma Yıldırım Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Lefkoşa Trafik Şube Amiri Savaş Yeşildağlı, Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve Lefkoşa Trafik ekipleri geniş çapta incelemeler yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.