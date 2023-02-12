Ayıp ettiler

Türkiye’de meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem haberlerine geniş yer veren Rum basını, iki toplumlu ‘Ortak Kurtarma Ekibi’ önerisine DİKO ve EDEK partilerinin destek vermediğine dikkat çekti.

Haravgi gazetesi “Yıkıcı Deprem… Kıbrıs Türk ve Rum Siyasi Partilerinin Türkiye’ye Ortak Kurtarma Ekibi Gönderme Çağrısına DİKO ve EDEK Katılmadı” başlıklı haberinde

bazı Türk ve Rum siyasi partilerinin, Slovakya büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace’da gerçekleştirdikleri toplantıya değindi. Toplantıda, insani konularla ilgili teknik komite aracılığıyla KKTC Cumhurbaşkanı ve Rum Yönetimi Başkanı’na, deprem nedeniyle hayatları risk altında olan kişilerin kurtarılması için Türkiye’ye iki toplumlu bir kurtarma ekibi gönderilmesi çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Ledra Palace’daki rutin toplantıya katılmayan DİKO ve EDEK’in ilgili ortak açıklamada imzası bulunmadığını belirten gazete adı geçen partilerin, konudan haberdar olmadıklarını söylediklerini ancak ilgili önerinin, aralarında ikisinin de bulunduğu bütün partilere elektronik posta ile iletildiğini belirtti.

Gazetelerin haber başlıkları

Rum gazeteleri, Kıbrıslı Türklerle ilgili haberleri okurlarına şu başlıklarla aktardı:

Alihtia: İşgal Bölgelerinde Yas ve Acı… Ölen Kıbrıslı Türklerin Sayısı 34’e Ulaştı, 14’ü Kayıp… Dün Geç Saatlerde Hatay’daki Öğretmenevinde İki Kıbrıslı Türkün Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı” “Ölü Sayısı 23 Bine Ulaştı… Erdoğan’a Öfke.

Filelefthros: Çocukların Cansız Bedenleri Önünde Yıkıldılar… Kıbrıs Türk Toplumunda Deprem Kurbanları Konusunda Ümitsizlik Hâkim… Ölü Kıbrıslı Türk Sayısı 37’ye ulaştı, 11 Kişi Hala Kayıp.

Politis: İlk Çocuklar Defnedildi… Ümitler Tamamen Yitirildi.