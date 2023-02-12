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Gerekli önlemler alındı

Başbakan Üstel, adaletten kaçanların KKTC’ye girişlerinin önleneceğini açıkladı

Gerekli önlemler alındı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkeye kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her türlü önlemin alındığını açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, malzemesinden çalarak yapılan binaların enkaza dönüştüğünü ve insanlarımıza mezar olduğunu vurgulayarak, adaletten kurtulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilerle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin harekete geçtiğini ve Başbakanlık olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.
Başbakan Ünal Üstel açıklamasına şöyle devam etti:
"İnsanların canına kast etmiş hiç bir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir." 

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