Söz bitti gözyaşı kaldı

Hatay’da bulunan Kırıkhan Öğretmenevi'nin enkazında hayatını kaybeden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan, eşi Fatma Arkan, Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam dün son yolculuklarına uğurlandı. Arkan çifti için Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii’nde tören düzenlendi. Arkan çifti öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine yakınları, sevenleri katıldı. Arkan çiftini gözyaşlarıyla uğurlayan dostları, “Hiç unutulmayacaklar, her zaman hatırlanacaklar” dedi.

Hüsam çiftine son veda

Lefke'nin sevilen isimleri olan Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam ise Yeşilırmak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve bölge halkı katıldı.