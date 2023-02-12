Son umut da söndü

Türkiye’nin 10 ilinde etkili olan depremde Adıyaman’daki İsias Otel enkazının altında kalan KKTC kafilesindeki son 11 kişi de dün çıkarıldı. Enkazdan 10 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 132 saat sonra öğretmen Evren Çavdır ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Ancak Çavdır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kardeşimize Allahtan rahmet halkımıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman’daki toplam KKTC vatandaşı kaybının 35 olarak doğrulandığı kaydedilen açıklamada, ülke geneli yitirilen ve resmi kaynaklarca doğrulanan KKTC vatandaşı sayısının ise şu ana kadar 48 olduğu belirtildi.

Devlet töreni düzenlendi

Adıyaman'da enkazdan cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişinin cenazeleri dün akşam yurda getirildi.

Cenazeler için karşılama sırasında devlet töreni düzenlendi.

Naaşlar, bayraklara sarılmış bir şekilde askerler ve sporcuların omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.

Adıyaman'dan getirilen isimler şöyle:

Mustafa Sabancı, Asya Tülek, Perihan Çetiner, Sahil Özberkman, İzcan Nurluöz, Bedriye Fidan Yeniçeri ile kızı Ecem Yeniçeri, Ali Karasel, Havva Balcı Çavdır, Elvin Çavdır ve Evren Çavdır.

İsias Otel'in en kazından çıkarılan 35 kişi

1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)

2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)

3- Doruk Akın (Öğrenci)

4- Alp Akın (Öğrenci)

5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)

6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)

7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)

8- Özgür İçme (Öğrenci)

9- Mert Niyazi Topukçuoğlu (Öğrenci)

10- Kağan Selim İş (Öğrenci)

11- Mehmet Arif Altak (Öğrenci)

12-Aykan Eniz (Öğrenci)

13- Selin Karakaya (Öğrenci)

14-Hayal Gençalioğlu (Öğrenci)

15-Atakan Celal Konuklu (Öğrenci)

16- Aras Aktuğralı (Öğrenci)

17-Serin İpekçioğlu (Öğrenci)

18-Hasan Bilgen (Öğrenci)

19- Bedriye Fidan Yeniçeri (Veli)

20- Ecem Yeniçeri (Öğrenci)

21-Nazife Dağlı (Öğrenci)

22-Abide Dağlı (Öğrenci)

23- Mülkiye Dağlı (Veli)

24- Osman Çetintaş (Çalıştırıcı)

25- Mustafa Sabancı (Öğrenci)

26-Asya Tülek (Öğrenci)

27- Perihan Çetiner (Öğrenci)

29- Sahil Özberkman(Öğrenci)

29- İzcan Nurluöz (Öğrenci)

30-Bedriye Fidan Yeniçeri (Veli)

31- Ecem Yeniçeri(Öğrenci)

32- Ali Karasel (Çalıştırıcı)

33-Havva Balcı Çavdır (Veli)

34-Elvin Çavdır (Öğrenci)

35-Evren Çavdır(Çalıştırıcı)

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023, 03:27